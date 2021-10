Vedno bolj načeti temelji NPU

Statistični podatki so lahko človekov najboljši prijatelj ali najhujši sovražnik. Tako je tudi pri merjenju letošnjega tretjega vmesnega časa Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Sto osemnajst preiskanih kaznivih dejanj je lepa številka, dokler je ne dopolni podatek, da 75 izmed njih odpade na eno, sicer zelo obsežno in zahtevno preiskavo slovenskih sodelavcev zloglasnega kavaškega klana. Zgolj 21 preiskanih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in nizka ugotovljena premoženjska korist – 6,7 milijona evrov – nista tako lepi številki, vendar se ju bo do konca leta zagotovo še dalo nekoliko sfrizirati.