Čeprav je trener Radovan Karanović po zmagi nad Celjem pretekli teden dejal, da je ekipa razbremenjena po dveh porazih in odhodu Simona Rožmana, bo velikega pomena za vzdušje v Ljudskem vrtu prav razplet večnega derbija. Tisto jesen, ko je Maribor nazadnje igral v ligi prvakov, so vijoličasti tudi zadnjič v Ljudskem vrtu premagali Olimpijo. Strelec gola je bil takrat Marcos Tavares, ki je pri 15-kratnih državnih prvakih zdaj odpisan in trenutno okreva po poškodbi kolena. V prvi postavi sta bila takrat Martin Milec, trenutno prav tako poškodovan, in Marko Šuler, aktualni športni direktor Maribora. Iz postave iz leta 2017 bo na tekmi v vrstah Štajercev zaigral le Blaž Vrhovec. Pri Ljubljančanih je kot rezervist v igro vstopil zdaj vijoličasti Rok Kronaveter, trenerju Savu Miloševiću bo od zeleno-belih iz leta 2017 na voljo le Nik Kapun. To bo 50. prvenstveni večni derbi od sezone 2009/10, ko se je nova Olimpija prebila v prvo ligo. Maribor ima 19 zmag, devet Olimpija, 21 tekem se je končalo brez zmagovalca. Na zadnjih sedmih derbijih vijoličasti niso slavili, zadnjič so zmagali septembra 2019 v Stožicah.

Statistika zadnjih derbijev v Ljudskem vrtu zbuja skrb med privrženci vijoličastih, ki jih bo prvič na derbiju vodil začasni trener Radovan Karanović. »Priznati moram, da se je vse skupaj zgodilo hitro. Določene izkušnje pa imam. Morda ne na tej ravni, a vseeno lahko iz ekipe izvlečem maksimum in s tem zadovoljim tudi svoje ambicije,« se z izzivom spogleduje 52-letnik, ki podobno kot v prejšnjih medijskih nastopih ostaja miren. »Derbi je nekaj posebnega. Vemo, da tukaj že nekaj časa nismo zmagali, a s preteklostjo se v tem trenutku ne obremenjujemo, morda bo drugače na tekmi. V teh dneh ni pritiskov, igralci trenirajo maksimalno, vzdušje je pozitivno in optimistično čakamo na to tekmo,« pravi Karanović, ki želi, da bi se situacija v klubu izboljšala ne glede na rezultat in dogajanje na sobotnem derbiju. »Zmaga na derbiju lahko ekipi prinese veliko optimizma, pomenila bi mir med reprezentančno pavzo in na nadaljevanje bi se lahko pripravljali v dobrem vzdušju. Stabilizirati moramo celotno situacijo, od kluba do ekipe.«

Mudrinski vedno bolje pripravljen Pri Olimpiji bosta zaradi kazni manjkala glavna napadalca Almedin Ziljkić in Mustafa Nukić. Karanović kljub odsotnosti zelo pomembnih igralcev pri nasprotnikih meni, da imajo Ljubljančani širok kader: »Prepričan sem, da bodo našli zamenjave. V resnici se bolj kot z nasprotnikovo ukvarjamo s svojo ekipo.« Trener, rojen v Drvarju v BiH, meni, da se v zadnjem tednu in pol veliko stvari v ekipi ni spremenilo: »Ne odkrivam tople vode. Spremenil sem le malenkosti v organizaciji obrambe. V napadu imamo dovolj kakovosti, da lahko tekme rešimo. Gre za malenkosti. Res pa je, da funkcioniramo dobro, fantje so se ujeli in to deluje.« Eden glavnih adutov vijoličastih je v zadnjih tekmah postal napadalec Ognjen Mudrinski. Srbski nogometaš je iz tedna v teden v boljši fizični pripravljenosti, ob prihodu je napovedal, da bo potreboval nekaj časa, da bo v dobri formi. »Z vsako tekmo se počutim bolje. Po naslednjem reprezentančnem premoru bom zagotovo dobro pripravljen,« napoveduje strelec golov na zadnjih dveh tekmah, ki v napadu odlično sodeluje predvsem z 21-letnim Ninom Žugljem. Med Mudrinskim, ki je leta 2011 igral na srbskem derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom, ki so ga s 3:2 dobili rdeče-beli, in nekdanjim partizanovcem Savom Miloševićem, trenerjem Olimpije, bo prav tako potekal neke vrste derbi, a se 29-letni napadalec s tem ne obremenjuje. Okusil je tudi derbi v Nemčiji med Greuther Fürthom in Nürnbergom, tudi takrat pa je njegov klub slavil.