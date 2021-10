Ena od žrtev, ki je pričala proti Kellyju, je v svoji pisni izjavi povedala, da jo je glasbenik zaprl, drogiral in posiljeval, na sodišču pa se ni upala pojaviti osebno, saj naj bi ji, odkar je s svojimi obtožbami prišla v javnost, grozili. Kot so razkrili dokumenti, ki so bili predstavljeni na sodišču, je Kelly svoje žrtve mučil tudi psihično. Niso smele jesti in uporabljali stranišča brez njegovega dovoljenja, nositi so morale tisto, kar je izbral on, klicati pa so ga morale Očka. »S pravom se ukvarjam že 47 let, preganjala sem mnoge spolne predatorje, ki so vršili zločine nad ženskami in otroki. A od vseh predatorjev, ki sem jih preganjala, je gospod Kelly najhujši,« je po odločitvi porote novinarjem dejala Gloria Allred, odvetnica žrtev, znana po najbolj razvpitih primerih spolnega nadlegovanja in zlorabljanja v ZDA. Državna tožilka Jacquelyn Kasulis pa je izjavila, da je odločitev porote tudi sporočilo drugim močnim moškim, kot je Kelly. Kellyju, ki je žrtve zlorabljal zadnjih 20 let, zdaj grozi dosmrtni zapor.