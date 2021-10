Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze pojasnili v Mercatorju, so dodatno posojilo v celoti uporabili za poplačilo nadrejenega dolga (Super Senior Facility) do banke VTB Europe.

Da je Fortenova grupa skupini Mercator zagotovila posojilo za refinanciranje dolga v višini do 480 milijonov evrov, so v Mercatorju sporočili aprila letos. Fortenova je to posojilo financirala z izdajo obveznic v nominalni višini 385 milijonov evrov, izdane pa so bile na podlagi pogodbe, h kateri so Mercator ter določene družbe v njegovi skupini pristopile maja.

Mercator je tedaj za zavarovanje posojila Fortenovi dodatno zastavil določene nepremičnine, družba M-energija pa je Fortenovi odstopila v zavarovanje določene sedanje in bodoče terjatve do družb v skupini Fortenova ali Mercator. Danes je Mercator zastavil dodatne nepremičnine.

Slovenski trgovec je sicer pod okriljem Fortenove od aprila letos. Tedaj so bile namreč njegove delnice s propadlega hrvaškega velikana Agrokor prenesene na skupino Fortenova, ki je nastala na Agrokorjevem pogorišču. V vodstvu Mercatorja in Fortenove so to videli kot začetek nove dobe in priložnost za razvoj vseh deležnikov.