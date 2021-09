V znamenju povišane volatilnosti

Prvi trgovalni dan preteklega tedna je bil zaradi strahu pred morebitnim propadom kitajskega nepremičninskega giganta Evergrande obarvan v rdeče. Družba z 200.000 zaposlenimi in s kar 300 milijardami ameriških dolarjev obveznosti je v ponedeljek namreč preplašila kapitalske trge. Videti je bilo, da bo zaradi zelo verjetnega neplačila obveznosti sprožila novo svetovno finančno krizo, podobno tisti, ki je sledila propadu investicijske banke Lehman Brothers septembra 2008. Kljub temu da kitajskemu nepremičninskemu velikanu res ni uspelo izpolniti svojih obveznosti do imetnikov mednarodnih obveznic in je njegova prihodnost zelo negotova, pa so v nadaljevanju tedna svetovni kapitalski trgi nadoknadili začetne izgube.