Mala mestna muzika, baladni bend: Nova zgodba starih prijateljev

Mala mestna muzika (MMM) nas bo jutri v okviru abonmaja Glasbe sveta Cankarjevega doma popeljala čez pomurske griče in ravnice, po razkriškem obrobju vse do madžarske meje, povsod tja, kamor je nesel korak tudi Vlada Žabota, da je potem skoval svoje impresije v balade. Te so zdaj uglasbljene, jutri pa uradno ugledajo luč sveta tudi na zgoščenki.