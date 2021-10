»Ogenj, kladivo in nakovalo je osnovno orodje kovača, ki se ni spremenilo že od samih začetkov kovanja. Žerjavico za segrevanje kovine so kovači nekoč razpihovali z mehom, ki so ga z rokami ali nogami gonili vajenci. Najbolj pomembno orodje za kovača pa je kovaško kladivo,« pripoveduje Jože. Različno velikih kladiv ima več kot štirideset. »Kovač si sam izdela orodje in ga sproti preoblikuje glede na potrebe,« pravi Jože, daleč naokrog znan kot kovač Pepi.

Konj ima 99 misli na minuto Nad kovaštvom se je navdušil kot že otrok, ko sta z očetom obiskala kovača v sosednji vasi. Za kovača se je izučil v Celju, vajeništvo pa je opravil v Vitanju. »Večji del življenja sem delal v Cinkarni Celje, odkar sem v pokoju, pa mi delo v moji kovačiji predstavlja še posebno veselje. Kovačnica nikoli ne sameva, največji izziv mi predstavlja umetnostno kovanje,« pravi Jože. Kovačnico je odprl tudi zato, da se ne pozabi staro znanje o kovaštvu in zelo je vesel, ko ga obiščejo učenci iz osnovnih šol. »Lani v koronačasu jih ni bilo, pogrešal sem jih, sedaj pa se spet vračajo. Nekateri med njimi so sila zvedavi in moram jim demonstrirati izdelavo kakšnega predmeta, denimo podkve,« v smehu pove. Doda, da je bilo delo in znanje kovača življenjskega pomena za vaški živelj, saj so kovali podkve in podkovali vprežno živino. Vesel je, ker ima naslednika v svojem prvorojencu Srečku. »Kovanje je eden najstarejših in najpomembnejših postopkov, pri katerem z zaporednimi udarci kladiva ali s počasnim stiskanjem v preši povzročimo spremembo oblike kovine. Ne pravimo kar tako, da kuj železo, dokler je vroče, saj se to pri visokih temperaturah lažje in boljše oblikuje. Danes staro kovaštvo izumira, a jaz imam zelo veliko dela. Pogosto me prosijo, naj podkujem konje, kar še posebej rad naredim. Veste, konj ima 99 misli na minuto! To so mi že davno povedali stari konjarji,« poudari Jože. Na steni pred kovačico ima v veliki podkvi zapisanih nekaj konjskih misli, tudi te: »Videz vara, sem majhen otrok, ujet v velikem telesu. Čeprav trikrat krajše od tvojega, je moje življenje zelo dolgo, premisli, preden me vzameš za svojega, saj je vsako slovo od tebe zame bolečina. Daj mi dovolj časa, da se naučim vsega, kar želiš od mene.«