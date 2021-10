Koliko tistih med vami, ki radi potujete in raziskujete svet, uživate v utripu tujih mest in se radi prepustite živahnemu dogajanju na ulicah, je doslej zares doživelo Celovec? Morda se vam zdi smešno, češ, kaj pa je tako posebnega v koroškem mestu, ki ima skoraj trikrat manj prebivalcev kot Ljubljana, med njima pa je le uro in dvajset minut vožnje.

Staro mestno jedro Celovca je zlasti ob koncih tedna in ob večerih zelo živahno in razgibano. Čez dan je največji vrvež na tržnici na Benediktinskem trgu, ki je sicer manjša od ljubljanske, a je na njej mogoče kupiti vsakovrstne dobrote, od pridelkov krajevnih pridelovalcev do svežih jadranskih rib, številnih vrst sira, mesnin, kruha in podobnega od blizu in daleč – še največ iz alpsko-jadranske regije. Prav tam, sredi trga, deluje nekaj ličnih gostilnic, med njimi pa izstopa bistro z imenom Kochwerkstatt (Kuharska delavnica), kjer s piskri ropota ugledni avstrijski kuhar Christian Cabalier. Prav tisti, ki je pred leti skupaj z ženo Sanjo na noge postavil Bistro Apetit v Zagrebu, po mnenju številnih poznavalcev najboljšo restavracijo na Hrvaškem. Tam se nekaj odličnih dobrot dobi za solidno ceno. Od slikovito postreženega tatarskega bifteka in karpača iz tunine do krompirjeve juhe z jurčki in segedinca z mesom mangalice… Da sladic in vinske ponudbe ne omenjamo.

Ampak Celovec se zares splača obiskati na drugačen način. Tako, kot pač popotniki radi obiščejo kakšno drugo mesto, denimo Zagreb, Prago, Firence… Namesto vas smo tam dva dni preživeli v času, ko so v mestu ravno potekali 4. dnevi alpsko-jadranske kuhinje, ki so se dogajali v prostorih Koroškega sejma in v boljših gostilnah po vsem mestu.

Zmaji so – in knežji kamen tudi

Le dobrih sto metrov od tam je poti do Novega trga, kjer v vodnjaku kraljuje celovški zmaj. Tudi Celovec je namreč močno zaznamovan z zmajem, podobno kot Ljubljana, in te živalce so med seboj gotovo v sorodu. Zgodba govori, da je lindwurm, kot se imenuje po nemško, nekoč prebival v močvirju, kjer danes stoji Celovec. Tamkajšnji knez je zato tlačane pozval k boju; nesvobodnim je ponudil svobodo, svobodnim kmetom pa celotno osvobojeno ozemlje, če pošast ugonobijo. Skupina hlapcev se je opogumila in zmaja z zvijačo premagala, dežela si je oddahnila, prebivalci so izsušili močvirje in se naselili v dolino…

Ampak pustimo zmaje! Raje se sprehodimo še sto metrov naprej do lontovža oziroma deželne hiše, kjer si lahko v izjemno slikoviti in akustični Dvorani grbov za nekaj evrov ogledamo izvirni knežji kamen, ki je nekoč stal pri Krnskem gradu in služil za ustoličevanje karantanskih knezov in pozneje koroških vojvod. Dobesedno navpično pod tem kamnom, ki buri različne duhove, je kuhinja gostišča Landhaushof z vrtom, ki po zmerni ceni ponuja imenitne avstrijske specialitete s poudarkom na kuhinji Koroške in alpsko-jadranske regije.