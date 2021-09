Družinsko voden Hotel in glamping Ribno stoji le slabe tri kilometre stran od turistično obleganega gorenjskega bisera, pa vendar sta tam bolj kot mondenost in gneča turistov doma mir in tišina. Največji okras idilične vasice Ribno, po kateri nosi hotel ime, so zelena narava, smrekov gozd in žvrgolenje ptic, za to, da se gostje tja radi vračajo, pa sta zadnja leta zaslužna okoljsko ozaveščena in gostoljubna zakonca Blažič.

Gospodar Matija, ki je navdušen kolesar, je še posebej ponosen na pred tremi leti pridobljeni certifikat zero waste hotel. Ta označuje edini hotel z omenjenim uradnim certifikatom (brez odpadkov) v Sloveniji, z njim pa Blažič dokazuje, da si želi svet ohraniti in pobarvati še bolj zeleno. Pri tem je sledil ideji hotela v italijanskem mestu Sorrento, kamor so ga pred leti povabili na ogled dobre prakse.

Za to, da je v prenovljenih sobah v njegovem hotelu resnično začutiti naravo, domačnost in udobje, so prav tako zaslužni gospodarjeve roke in njegova domača lesarska delavnica. Po meri izdelana oprema je iz masivnega lesa, edinstvenost prostorne recepcije in jedilnice pa pričarajo unikatni leseni predmeti. »Do okolja izkazujemo skrben odnos, še posebej na področju odpadkov, pitne vode in spoštljivega odnosa do hrane,« pove direktor in lastnik hotela ter doda, da v hotelskih sobah ni košev za smeti, ampak so na hodnikih koši za ločevanje odpadkov, surovine hotelski dobavitelji dostavljajo v velikih pakiranjih ali v posodah za shranjevanje, gostje pijejo vodo iz pipe, hrana je shranjena v steklenih posodah, milo in šampon pa goste pričakata v dozirnih stekleničkah.