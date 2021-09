Pred tekmo proti Chelseaju so bili nogometaši Juventusa v krizi, saj sta se na zadnjem obračunu v državnem prvenstvu proti Sampdorii poškodovala glavna napadalna asa Paulo Dybala in Alvaro Morata. Trener Massimiliano Allegri je moral tako proti Londončanom poseči po skrajni rešitvi in v konico napada uvrstiti kar Federica Bernardeschija. Po zaspanem prvem polčasu v katerem ni bilo veliko priložnosti, je stara dama pičila nemudoma po začetku drugega. Nogometaši Chelseaja so zaspali, prav Bernardeschi pa je lepo zaposlil Federica Chieso, ki je zadel zgornji levi kot vratarja Edouarda Mendyja. Senegalski reprezentant se je močno razhudil na soigralce, ki so dopustili, da so Juventusovi igralci brez pravega odpora prišli do kazenskega prostora gostov in prišli do odločilnega zadetka.

Nov težak večer je za nogometaši Barcelone. Kriza katalonskega kluba se zdi iz tekme v tekmo večja. V prvem krogu lige prvakov je na Camp Nouu s 3:0 brez težav slavil Bayern, včeraj pa je sledil nov šok za špansko moštvo. Na gostovanju je bila namreč boljša Benfica prav tako s 3:0. Lizbončani so povedli v uvodu v tekmo, ko je po izjemnem individualnem prodoru zadel Darwin Nunez. Benfica tudi po vodilnem golu ni popuščala in je bila za to nagrajena v 69. minuti, ko je zmago zapečatil Rafa Silva. Portugalski predstavnik je nato prišel še do tretjega zadetka, ko je bil z najstrožje kazni zanesljiv Nunez, ki je po vsej verjetnosti tudi zapečatil usodo trenerja Ronalda Koemana na klopi Barcelone.

Pomembno zmago je pred domačimi navijači v Bergamu zabeležila Atalanta, ki je bila z 1:0 boljša od švicarskega kluba Young boys. Slovenski reprezentant Josip Iličić je celoten obračun spremljal s klopi za rezervne igralce, mož odločitve pa je bil Matteo Pessina, ki je postal prvi Italijan z golom za ta klub v ligi prvakov. »Tega gola ne bom pozabil še dolgo. Vzdušje na stadionu je bilo izjemno in neverjeten občutek je bil zabiti gol pred domačimi navijači. Navajam se na novo vlogo, saj igram bolj napadalno. Vse se odvija hitro in poskušam predvideti potezo branilca, da s tem dobim tisti trenutek prednosti, ki mi omogoči dosego gola. Zmaga je izjemno pomembna, čeprav je šele drugi krog skupinskega dela. Zdaj se lahko na gostovanje k Manchestru Unitedu podamo precej bolj mirni,« je povedal Matteo Pessina. Angleško moštvo je na drugi tekmi skupine F z 2:1 ugnalo Villarreal, odločilni gol pa je v 95. minuti zabil kdo drug kot Cristiano Ronaldo.

Dobre pol ure je pri zmagi Salzburga proti Lillu z 2:1 na igrišču preživel Benjamin Šeško. Vstopil je v 61. minuti, med strelce pa se mu ni uspelo vpisati.