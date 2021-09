Vsi si želimo kupiti svobodo

‘Želela si je kupiti svobodo. 16. septembra se je cepila s cepivom janssen, da ne bo omejena z neumnostmi. Danes je ni več. Stara je bila 20 let. Ko prideš na cepilno mesto, te nihče ne opozori na možne zaplete. Samo številke so. Govori se o odstotkih. Moja Katja ni bila odstotek. Bila je Katja. Moja Katja,« je na včerajšnjem shodu pred parlamentom govoril oče dekleta, ki je nekaj ur prej umrlo v kliničnem centru, domnevno kot posledica cepljenja s cepivom janssen. »Morilci, morilci!« je nato vzklikala besna množica proticepilcev, ki je nekaj ur kasneje v stampedu zavzela prestolnico. Smrt mladega dekleta je brez dvoma tragičen dogodek. Toda namesto da bi občutili tiho žalost in sočustvovali s sorodniki, je dekle postalo mučenica gibanja množice proticepilcev. Katja je včeraj postala naš George Floyd.