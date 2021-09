Vodstvo španske lige v primerih omejitve plač upošteva klubske prihodke, odhodke, režijske stroške, izgubo ter dolg, s čimer posledično pomaga ohranjati trajnost klubov ter upoštevanje finančnega fair playa.

Po izračunih bo lahko Real Madrid za plače zapravil kar 739 milijonov evrov, ob čemer je imel klub pred zaključkom prestopnega roka dovolj manevrskega prostora za nakup Francoza Kyliana Mbappeja iz Paris Saint-Germaina. Prestop se nato ni uresničil.

V minuli sezoni je znesek za plače kraljevih znašal okoli 470 milijonov evrov. Barcelona je v sezoni 2020/21 lahko zapravila okoli 380 milijonov evrov, v letošnji sezoni pa bo zaradi velikih izgub zapravila štirikrat manj. Posledično je moral klub poleti zapustiti tudi Argentinec Lionel Messi (PSG). Od Barcelone bo lahko v sezoni 2021/22 več za plače zapravilo šest klubov španskega prvenstva.

Tudi Atletico Madrid, za katerega igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, bo lahko letos zapravil 81 milijonov evrov manj kot lansko leto. Meja za plače je pri rdeče-belih postavljena pri 171 milijonih evrov.

Realova meja za plače za 500 milijonov evrov višja od drugega najbolj finančno sposobnega kluba med špansko elito

Korporativni direktor španske lige Jose Guerra je za ESPN dejal, da je Realova meja za plače za 500 milijonov evrov višja od drugega najbolj finančno sposobnega kluba med špansko elito. Guerra je ob tem poudaril, da bi »Real brez težav podpisal igralca najvišjega kova«, piše dpa.

Barcelona je na drugi strani v velikih finančnih škripcih, številni igralci pa so morali že v prejšnji sezoni ter tudi pred tem tekmovalnim obdobjem sprejeti znižanje plač, da bi zagotovili prihodnost kluba. Guerra je pojasnil, da je precejšnje zmanjšanje limita za plača posledice skoraj 500-milijonskih izgub v minuli sezoni.

»Izgube so bile precej višje, kot so sprva računali in predvidevali, zato je učinek limita toliko večji,« je še zaključil Guerra.