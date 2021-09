Do zadnje strani: Violina v morju cvetja

Založba Polica Dubova ima svojevrsten občutek za obrobno književnost, obrobno zgolj v smislu, da izdaja izvrstna dela, ki pa so zunaj evropskega založniškega mainstreama. Ko torej vzamete v roke Islandski triptih, tridelni prepletajoči se »dnevnik« emigranta, Poljaka Huberta Klimka Dobrzanieckega , se že lokacija, Islandija, zdi rahel ludizem, eksistenčne ali eksistencialne stiske gor ali dol. In tudi je, je beg pred obupnim otroštvom in je eksperiment radikalne spremembe, klimatske in kulturne. Še posebej, ker mladi Hubert, ki skuša postati pisatelj, v Reykjaviku dobi službo v domu upokojencev.