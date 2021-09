Da nogomet pogosto piše neverjetne zgodbe, smo športni novinarji verjetno zapisali že neštetokrat. A kaj drugega reči ob podvigu moldavskega Šerifa? Palček iz Tiraspola, katerega vrednost je po Transfermarktu ocenjena na pičlih 12,78 milijona evrov, je hit uvodnih dveh krogov lige prvakov in hkrati dokaz, da lahko v tekmovanju, ki je po večini rezervirano le za najbogatejše, uspejo tudi sicer redke izjeme. Šerif je nase opozoril že v prvem krogu, ko je na gostovanju z 2:0 porazil Šahtar (vrednost ukrajinske ekipe je ocenjena na 184 milijonov evrov), senzacijo pa je pripravil v torek zvečer, ko je na gostovanju z 2:1 na kolena spravil najtrofejnejšo ekipo v zgodovini lige prvakov Real Madrid (793,5 milijona evrov).

»To je najlepši in najbolj pomemben gol v moji karieri,« je po zmagovitem zadetku v 89. minuti povedal zadovoljni Sebastien Thill , lani še član ruskega Tambova, ki je maja zaradi finančnih težav propadel. »Bili smo nagrajeni za pogum. Po koncu smo vsi noreli, vsi smo se objemali in slavili, kot da bi osvojili ligo prvakov. V našem moštvu je veliko tujcev, prihajamo iz vseh koncev in krajev. A ravno v tem je naša moč.« Real Madrid se je na stadion Santiago Bernabeu vrnil po 580 dneh, saj so ga vmes prenavljali. Verjeli so, da je nasprotnik ravno pravšnji za njegovo uspešno »otvoritev«, a so se močno ušteli. Šerif je tako po dveh odigranih krogih s šestimi točkami na vrhu skupine D. Real je drugi s tremi, po eno imata Inter in Šahtar. Nogometaši Šerifa se dobro zavedajo, kako velika priložnost se jim odpira za preboj v izločilne boje. In niti približno je ne nameravajo zapraviti. »Živimo sanje. Bili bi nori, če ne bi razmišljali o izločilnih bojih. To je zdaj naš cilj,« je jasen kapetan Šerifa Frank Castaneda .

Sanjska sezona Šerifa se je začela sredi poletja, ko so v prvih julijskih dneh začeli evropsko pot v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Moštvo iz Tiraspola je po vrsti izločilo albansko Teuto, armenski Alashkert, srbsko Crveno zvezdo in na koncu še hrvaški Dinamo Zagreb. Na osmih kvalifikacijskih tekmah moštvo trenerja Jurija Verniduba ni izgubilo niti enkrat, izjemno serijo pa nadaljuje tudi v skupinskem delu lige prvakov. Junaka na kultnem stadionu Santiago Bernabeu sta bila Uzbekistanec Jasurbek Jahšibajev in Sebastien Thill, ki je postal sploh prvi nogometaš iz Luksemburga z zadetkom v novodobni ligi prvakov.

Messi s prvencem v dresu PSG

Vsaj na papirju najbolj zanimiv obračun torkovega večera v ligi prvakov je bil v Parizu, kjer sta se pomerila PSG in Manchester City. Na koncu so se uspeha veselili gostitelji, ki so zmagali z 2:0. Gola sta zabila Idrissa Gueye in Lionel Messi, za katerega je bil to prvi v dresu novega kluba. Argentinec je po tekmi poziral z nasmejanima soigralcema Neymarjem in Kylianom Mbappejem ter tako vsaj za nekaj časa utišal govorice o zdrahah v slačilnici PSG. »Neizmerno sem si želel prvega gola v dresu PSG. Počasi se privajam na novo okolje in soigralce. Več časa ko bomo napadalci prebili skupaj v igri, bolj se bomo povezali. In ko se bomo povezali, bomo zelo nevarni,« nasprotnikom sporoča Lionel Messi.

Navijači so bili priča zanimivemu obračunu tudi na San Siru, kjer je Milan v prve pol ure povsem nadigral Atletico Madrid in po zaslugi Rafaela Leaa vodil z 1:0. Nato pa je nekoliko prestrogo drugi rumeni in posledično rdeči karton pri gostiteljih prejel Franck Kessie. Potek dogodkov na zelenici se je obrnil, španski klub je vse bolj pritiskal in šest minut pred koncem rednega dela izenačil prek Antoina Griezmanna. Ko je že kazalo, da se bosta moštvi razšli brez zmagovalca, si je grobo napako privoščil turški sodnik Cuneyt Cakir, ki je v kazenskem prostoru napačno ocenil posredovanje z roko Milanovega branilca Pierra Kaluluja. Posnetek je namreč razkril, da je prvi z roko igral nogometaš Atletica Thomas Lemar, a je to očitno spregledal tudi VAR, zmago pa je nato gostom z najstrožje kazni v 96. minuti zagotovil Luis Suarez. »Izjemno tekmo je pokvaril delilec pravice. Dogodki na San Siru so resni in se na tej ravni ne bi smeli zgoditi. Še posebej ne ob sistemu VAR,« je bil po tekmi do sodnika Cakira kritičen legendarni Italijan Fabio Capello.