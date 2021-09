NLB je na Koroškem poslovalnico v Vuzenici zaprla konec maja 2016, v Črni na Koroškem decembra 2018, v Mislinji pa junija lani. V regiji ostajajo NLB poslovalnice v Dravogradu, Mežici, Radljah ob Dravi, Slovenj Gradcu ter na Prevaljah in Ravnah na Koroškem. Skupno pa tudi 24 bankomatov, medtem ko je pred desetimi leti ta banka v regiji imela štiri več.

V NLB ugotavljajo, da stranke vse pogosteje uporabljajo digitalne načine poslovanja, in ocenjujejo, da bodo spremenjene navade tudi v prihodnje bistveno vplivale na obisk poslovalnic.

Nadaljujejo z »optimizacijo poslovne mreže«

"Zato smo se na podlagi analize ključnih kriterijev, kot so rentabilnost, potencial za širitev in geografska umeščenost, ter predvidenih razmer na trgu odločili, da nadaljujemo z optimizacijo naše poslovne mreže," so v zvezi z napovedanim zaprtjem treh poslovalnic pojasnili v NLB.

O spremembi so stranke obvestili, poskrbeli bodo tudi za prenos poslovanja v drugo, strankam najbližjo enoto ali enoto po njihovi izbiri. Bankomati ob enotah, ki se zapirajo, ostajajo, banka pa strankam v manjših krajih nudi storitve mobilne poslovalnice. V NLB so se namreč novembra lani odločili, da v manjše kraje, kjer nimajo poslovalnic, pripeljejo mobilno poslovalnico Bank&Go.

"Zavedamo se, da zlasti starejša populacija ni vajena poslovanja prek digitalnih kanalov in bistveno bolj ceni osebni stik. Mobilna poslovalnica pa združuje najboljše od obeh svetov - moderno in tradicionalni osebni stik z bančnikom," so navedli v NLB in napovedali, da bodo s pomočjo zaposlenih v mobilni poslovalnici starejšim skušali približati tudi uporabo sodobnejših načinov poslovanja.

Mobilna banka je na Muto prvič pripeljala še pred zaprtjem poslovalnice, in sicer 13. septembra, v kraju pa se bo na parkirišču pred občinsko stavbo mudila vsaka dva tedna ob ponedeljkih ob 10.30 za dve uri.

Ne glede na to so na Muti razočarani, ker NLB tam zapira poslovalnico. Župan Mirko Vošner je za STA dejal, da kljub prošnji od NLB ni dobil zadovoljivega odgovora glede ključnih kriterijev, ki naj bi botrovali zaprtju. Ocenjuje namreč, da se je obisk poslovalnice na Muti po zaprtju tiste v Vuzenici še povečal. Želi si, da bi bila odločitev NLB drugačna.