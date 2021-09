Evergrande, ki ga dušijo številni dolgovi in se spopada z vse nižjimi bonitetnimi ocenami, je pristal na prodajo delnic v banki Shengjing na severovzhodu države. Kupcu, skupini Shenyang Shengjing Finance Investment Group, ki je v državni lasti, bo prodal 1,7 milijarde delnic, je konglomerat sporočil prek hongkonške borze.

S prodajo deleža v regionalni banki, ki ga mora potrditi še upravni odbor banke, bo izvedel prvo večje dezinvestiranje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Delnice konglomerata, ki ima sedež v Shenzhenu, so se danes na borzi podražile že za več kot 14 odstotkov.

Kolaps bi lahko zamajal svetovno gospodarstvo

Evergrande si je sicer nabral za 300 milijard dolarjev dolga, stroka pa se boji, da bo prišlo do "kaotičnega kolapsa", ki bi zamajal kitajski bančni in nepremičninski sektor, posledično pa celotno svetovno gospodarstvo.

Prejšnji teden se je v zadnjem trenutku dogovoril z imetniki svojih obveznic, izdanih na kitajskem trgu. Nobenih informacij pa ni ponudil glede obveznosti do imetnikov obveznic, izdanih v tujini, ki bi jih prav tako moral poplačati prejšnji teden. Šlo je za 83,5 milijona dolarjev (71,5 milijona evrov) in videti je, da so vlagatelji ostali praznih rok. Še en rok bo potekel danes, ko mora Evergrande plačati 47,5 milijona dolarjev (40,7 milijona evrov) imetnikom obveznic, izdanih v ZDA.

Skupina, ki zaposluje 200.000 ljudi in po lastnih navedbah na Kitajskem posredno ustvarja še 3,8 milijona delovnih mest, išče načine, na katere bi se lahko izognila bankrotu. Vlada v Pekingu zaenkrat molči, oblasti v Shenzhenu pa naj bi že zagnale preiskavo v enoti Evergranda za upravljanje s premoženjem, kar nakazuje, da bi oblasti lahko posredovale.