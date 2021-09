Ženske so se na shodih med drugim zbrale v Salvadorju, Čilu, Peruju, Mehiki in Kolumbiji. Na transparentnih so zahtevale pravico do odločanja in umetne prekinitve nosečnosti. Na sebi so imele zelene šale, ki so simbol globalnega gibanja proti kriminalizaciji splava.

V torek je bil namreč mednarodni dan varne prekinitve nosečnosti. V Salvadorju je več sto žensk protestiralo pred parlamentom, na transparentu pa so imele napis: »Odločanje je moja pravica, zakonit splav sedaj«.