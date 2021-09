Protest Madžarov zaradi dimnika

Veliki podvig največjega junaka, kar jih je dala slovenska mati, ko je lastnoročno priplezal na najvišji dimnik v Evropi, po naših nepreverjenih in nezanesljivih podatkih ni naletel na odobravanje pri naših največjih prijateljih in zaveznikih Madžarih. Kot nam je uspelo izvedeti pri neuradnih virih, je Janez Janša od najboljšega prijatelja vseh časov Viktorja Orbana prejel ogorčeno protestno pismo. Namreč, prejšnji petek sta dva Madžara želela splezati na trboveljski dimnik, pa se je njun podvig končal tako, da je eden od njiju z ograje padel v bližnji potok. Teden pozneje pa je Janša brez težav priplezal na vrh. Viktor Orban se je zdaj iz principa odločil, da ne bo plezal na vrh trboveljskega dimnika, čeprav je to nameraval in v ta namen prejšnji petek v Zasavje poslal celo izvidnico. Ker on pa že ne bo hodil po Janezovih stopinjah, kvečjemu je bilo, je in bo ravno obratno!