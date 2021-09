Brez miselnega preboja

Podgane. Moj sosed si je šel v sredo, 15. septembra, zvečer pogledat, kakšen je bil ljubljanski Trg republike po demonstracijah. Videl je polno podgan, ki so vse zmedene od solzivca in bojnega trušča blodile naokrog. Kje so se vzele, v tem »najlepšem mestu«, vsem graditeljskem in všečno turističnem? Smo vedeli, da živijo med nami, tudi na strateško pomembnem prostoru med vlado in parlamentom, tam, kjer naj bi kopali rove za politike? Kaj vse policijsko nasilje prikliče na dan! Po vsej Evropi militarizirana policija uporablja kemično orožje, posebno strelivo, hrupne bombe, vodne topove ter seveda pendreke in neposredno fizično nasilje proti demonstrantom. Končno je Slovenija tudi v tem pogledu postala evropska. In trg, izpraznjen protestnikov, so zavzele zblojene podgane.