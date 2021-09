Po obdobju zatišja košarkarji v ligi NBA počasi ogrevajo motorje pred novo sezono. Kot je že v navadi, so bili pred začetkom pripravljalnega obdobja vsi na voljo predstavnikom sedme sile na tako imenovanem medijskem dnevu. Pri Dallasu je bil v središču pozornosti Luka Dončić, pri Torontu pa novinec Goran Dragić. Manj pozornosti so novinarji v Denverju namenili Vlatku Čančarju, pred katerim je pomembna sezona, v kateri utegne tudi zavoljo dobrih predstav v reprezentanci dobiti nekaj več igralnega časa.

Dončić ve, da mora bolj zaupati soigralcem

Pri Dallasu pred novo sezono kaj pretirano v igralski kader niso posegali. Rošada se je zgodila na trenerskem mestu, kjer je Ricka Carlisla zamenjal Jason Kidd. Ena od prednostnih nalog nekdanjega vrhunskega organizatorja igre in člana hiše slavnih bo obuditev Kristapsa Porzingisa, ki od prihoda v klub igra pod svojimi zmožnostmi. Jasno pa tudi nadaljnji razvoj Luke Dončića. »Ne vem, ali je mlademu Pablu Picassu kdo kdaj svetoval, da mora uporabiti vse barve. Luko bom ves čas opominjal, da se lahko nasloni na svoje soigralce. Oni so tu, da mu pomagajo. Izjemno vzhičen sem, da bom imel možnost delati z mladim Picassom, čigar slike so že zdaj fenomenalne, a se lahko še precej izboljšajo,« je bil slikovit v svojih izjavah Jason Kidd.

Ko so novinarji soočili Luko Dončića z besedami novega trenerja, je le pokimal. »Strinjam se z njim. Veliko stvari je, ki jih lahko izboljšam. Zaupanje v soigralce je na vrhu spiska.« Številni strokovnjaki onkraj Atlantika pred njegovo četrto sezono 22-letnega Ljubljančana postavljajo kot glavnega kandidata za osvojitev naziva najboljšega posameznika (MVP) sezone. A Dončić jim odgovarja v svojem slogu. »To me ne zanima. Resnično ne. V moji glavi je le naslov prvaka lige NBA.« Nekdanji as madridskega Reala še dodaja, da se je na olimpijskih igrah s slovensko reprezentanco navadil biti vodja v smislu komunikacije na in ob igrišču ter da se veseli vnovičnega sodelovanja s Porzingisom. »Precej bolje pripravljen mi deluje, predvsem psihično. Je razbremenjen in se končno zabava na treningih. Pričakujem, da bo imel odlično sezono.«