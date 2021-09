Potem ko so nogometaši Juventusa med letoma 2012 in 2020 osvojili kar devet zaporednih naslovov italijanskih prvakov, jim do tistega, kar so si najbolj želeli, lige prvakov, ni uspelo priti. Tudi s Cristianom Ronaldom ne, ki so ga pripeljali ravno v ta namen. Izjemni Portugalec je po treh letih poleti zapustil Torino, pustil za seboj finančno opustošenje, klub pa počasi, a zanesljivo izgublja primat tudi na Apeninskem polotoku. Lani je prvak postal Inter, stara dama pa se je skozi šivankino uho prebila v ligo prvakov, saj je bila šele četrta. Nič bolje ji ne kaže niti letos, saj pod vodstvom novega (starega) trenerja Massimiliana Allegrija po šestih krogih zaseda šele osmo mesto in za prvim Napolijem zaostaja že za debelih deset točk. Za nameček jim v drugem krogu skupinskega dela lige prvakov danes prihaja v goste evropski klubski prvak Chelsea.

Obračun proti Londončanom bi bil za Juventus že sam po sebi izjemno zahteven, po nedeljskih dogodkih v domačem prvenstvu, ko so s 3:2 sicer ugnali Sampdorio, pa bo še toliko bolj. Predčasno sta igro stare dame namreč zapustila prva napadalna asa Paulo Dybala in Alvaro Morata, poznejše preiskave pa so pokazale, da poškodbi nikakor nista nedolžni. »Oba bosta izpustila tekmi s Chelseajem in Torinom. Bomo videli, kako bodo stvari stale po reprezentančnem premoru,« je z mrkim pogledom razlagal trener Juventusa Massimiliano Allegri, ki je včeraj dobil nov udarec. Z moštvom ni treniral niti steber v zvezni vrsti Adrien Rabiot, ki je prav tako vprašljiv za veliki obračun. Italijanski in angleški klub sta v prvem krogu dosegla zmago. Juventus je bil s 3:0 boljši od Malmöja, Chelsea pa z 1:0 od Zenita.

Je pa Juventus vknjižil zmago zunaj nogometne zelenice, kjer skupaj z Realom Madrid in Barcelono še vztraja pri projektu superlige. Potem ko je sodišče v Madridu Združenju evropskih nogometnih zvez (Uefa) dalo pet dni časa, da prekliče vse sankcije proti omenjenim klubom, je to v sporočilu za javnost storilo tik pred zdajci. Disciplinski postopki so tako prekinjeni in ukinjeni, kot da jih sploh nikoli ne bi bilo. Tudi preostalim devetim klubom, ki so sodelovali pri projektu superlige, a so si nato premislili, ni treba plačati finančne kazni, ki jim jo je naložila Uefa.