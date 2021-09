Na tekmovanju, na katerem bodo evropska naslova iz Nantesa branili Nemci in Romunke, čaka Slovenijo zelo težko delo. V moški reprezentanci je bilo že po olimpijskih igrah v Tokiu jasno, da dolgoletni prvi mož Bojan Tokić v Cluju ne bo v vlogi igralca za Slovenijo, ampak bo selektor Belgije. Tudi brez njega so se v slovenskem taboru nadejali, da bi se lahko vmešali v boj za kolajne, a pred dnevi je Deni Kožul sporočil, da je zaradi poškodbe prisiljen odpovedati nastop. Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da ima rupturo kvadricepsa, ki pritiska na del kolena, kar je zelo boleče, terapija pa naj bi po prvih ocenah trajala okoli šest tednov.

Slovenske barve bodo v Romuniji zastopali 23-letni Darko Jorgić (25. igralec na svetovni lestvici), dve leti mlajši Peter Hribar (300.) in 22-letni Tilen Cvetko (459.). Dodaten udarec za Slovenijo je bil, da zaradi protikoronskega protokola Slovenija po Kožulovi odpovedi ni mogla prijaviti četrtega igralca in bo lahko igrala le s tremi. Selektorica moške reprezentance Andreja Ojsteršek Urh se zaveda težkega stanja: »Tudi brez Tokića, a z zdravim Kožulom bi bili še vedno nevarna ekipa, zdaj bodo naše možnosti precej manjše. Sistem tekmovanja je takšen, da bo moral Jorgić v vsakem dvoboju prinesti dve zmagi, eno pa bosta morala dodati ali Hribar ali Cvetko. To bo zanju seveda velik pritisk, saj bosta v članski reprezentanci prvič v takšnem položaju, a bosta imela priložnost pokazati, kaj zmoreta na tej vrhunski ravni.«

Slovenci, ki so bili pred štirimi leti v Luksemburgu bronasti, predlani v Nantesu pa so se uvrstili v četrtfinale, se bodo najprej danes pomerili s Finsko, jutri z Luksemburgom in v četrtek z Romunijo (vse ob 19. uri). Kljub oslabljeni zasedbi prvi slovenski lopar Darko Jorgić ostaja optimist: »Skupina je solidna in mislim, da lahko Peter in Tilen presenetita koga. Nimamo česa izgubiti, morali pa bomo ohraniti mirne glave in skušati z borbeno igro presenetiti nasprotnike v skupini. Zavedam se, da bo v Romuniji na meni veliko breme in da bom moral prevzeti kapetansko vlogo. Na vsakem dvoboju bom moral izvleči po dve zmagi, verjamem pa, da bosta tudi Peter in Tilen prispevala svoj delež k našemu končnemu uspehu.«

Tako v moški kot ženski konkurenci je tekmovalni sistem enak: iz vsake iz osmih skupin s po tremi ali štirimi reprezentancami se v četrtfinale uvrsti le zmagovalec, za ostale se bo EP končalo. Slovenke so že na avgustovskih kvalifikacijah v Beogradu z uvrstitvijo na Euro izpolnile osnovni cilj, zdaj pa jih v skupinskem delu čakata Češka (danes ob 16. uri) in Ukrajina (jutri ob 13. uri). »Težko bomo prišle do kakšne skupne zmage, zato bo že uspeh vsaka posamična zmaga na dvoboju. Naša prednost bo, da bodo dekleta lahko igrala sproščeno, če pa bodo želele do boljšega rezultata, pa tudi drzno,« meni selektorica Vesna Ojsteršek, ki bo poveljevala 22-letni Ani Tofant (245. igralka na svetovni lestvici), 20-letnima Katarini Stražar (304.) in Lari Opeka (646.) ter leto mlajši Lei Paulin (907.).