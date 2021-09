Po vznemirljivem prvem krogu nove sezone nogometne lige prvakov tudi drugi prinaša nekaj poslastic. V prvi vrsti spopad med nesramno bogatima PSG in Manchestrom Cityjem v Parizu, kjer atraktivnih potez in golov ne bi smelo manjkati. Na današnjih tekmah utegne biti zanimivo tudi v Milanu, kjer Milan gosti Atletico Madrid Jana Oblaka.

Nekaj napetosti je v slačilnicah nogometnih klubov pogosto ključnih za uspehe, a je na trenerjih, da vse skupaj zadržijo v mejah normale. V tem pogledu čaka Pochettina do konca sezone peklensko težka naloga, saj se zdi, da je nezadovoljnih igralcev iz dneva v dan več. »Glavno je medsebojno spoštovanje. Igralci se morajo zavedati, da je na igrišču prostora le za enajst nogometašev. Vedno pa bodo igrali tisti, ki si to najbolj zaslužijo,« jim odgovarja Mauricio Pochettino .

Užaljenost Mbappeja pa niti ni največja Pochettinova težava. Zdi se namreč, da poteze pri PSG iz ozadja že vleče zvezdnik Lionel Messi, ki je poleti kot prosti igralec okrepil Parižane. Sprva je Argentinec, ki se bo poškodbi kolena vrnil v prvo postavo proti Manchestru Cityju, svojemu rojaku namenil strupen pogled ob menjavi na tekmi 6. kroga francoskega prvenstva proti Lyonu, bil pa naj bi tudi glavni zagovornik vratarja Keylorja Navasa, ki dobiva prednost pred Italijanom Gianluigijem Donnarummo. Nekdanji nogometaš Milana je k PSG prišel v veri, da bo njegova minutaža visoka, zdaj pa ga kamere pogosto ujamejo, kako nesrečen je na klopi za rezervne igralce. O Messijevem vplivu na trenerjeve poteze je bilo mogoče veliko prebrati že v času, ko je igral za Barcelono. Zanimivo pa je, da so kljub drugačnim govoricam njegovi novi soigralci presenečeni zaradi preprostega karakterja enega največjih nogometnih genijev vseh časov. »Nisem ga poznal, zato nisem točno vedel, kaj naj pričakujem. Slišal sem namreč marsikaj. A lahko povem, da gre za povsem preprostega in tihega človeka. Odlično se razumeva tako na igrišču kot zunaj njega,« je povedal nogometaš PSG Achraf Hakimi .

Začelo se je poleti s sago o prestopu Kyliana Mbappeja v madridski Real. Kljub temu da je PSG pripeljal kopico novih mojstrov nogometne igre, se je 22-letni Francoz odločil, da bi kariero rad nadaljeval v kraljevem klubu. Ponudba španskega velikana je bila visoka 180 milijonov evrov in bi z bonusi še nekoliko zrasla, Mbappe pa ni skrival želje po prestopu. A vodstvo kluba mu ni ugodilo in se je raje odločilo, da ga bo v zadnjem letu pogodbe poskušalo prepričati o podaljšanju. Sezona se je začela, zmage prihajajo, a prave kemije med igralci ni zaznati. Ko je trener Mauricio Pochettino proti Montpellierju Mbappeja potegnil na klop, so ga kamere ujele, kako se je pritoževal nad potezami Neymarja. »Noče mi podati niti ene žoge,« se je dalo razbrati z ustnic Kyliana Mbappeja .

Če bi sodili zgolj po rezultatih, potem v današnji spopad velikanov v Parizu tako PSG kot Manchester City vstopata z izjemnima popotnicama. Moštvo trenerja Pepa Guardiole se je v domačem prvenstvu v soboto na gostovanju v določeni meri oddolžilo Chelseaju za poraz v finalu lige prvakov. Na Stamford Bridgeu je bilo 0:1, Manchester City pa se je zasidral tik pod vrhom prvenstvene lestvice, točko več ima le Liverpool. Tudi PSG je konec tedna v francoskem prvenstvu slavil zmago, z 2:0 je bil boljši od Montpellierja. Francoski podprvaki so dobili vseh osem uvodnih obračunov v domačem tekmovanju in si na vrhu lestvice že nabrali zajetno prednost pred zasledovalci. Kljub temu se zdi, da v PSG iz tedna v teden bolj vre in da je le vprašanje časa, kdaj bo zvezdnikov prepolna slačilnica počila.

Tretja generacija Maldinijev

Potem ko je Atletico Madrid Jana Oblaka lani osvojil špansko prvenstvo, je v letošnjo sezono krenil nekoliko zaspano. Predvsem v napadu moštvu trenerja Diega Simeoneja ne steče, saj so na zadnjih štirih tekmah kar trikrat ostali brez doseženega zadetka in konec tedna z 0:1 klonili proti Alavesu. Na drugi strani se Milan počasi vrača na pota stare slave in se želi po porazu na prvi tekmi proti Liverpoolu z 2:3 vmešati v igro za napredovanje v izločilne dvoboje.

Za Milanom je zelo čustven konec tedna. Moštvo trenerja Stefana Piolija je namreč v soboto z 2:1 porazilo Spezio, prvi gol na tekmi pa je zabil 19-letni Daniel Maldini, sin športnega direktorja, legende kluba in enega najboljših branilcev vseh časov Paola Maldinija in vnuk še ene legende rdeče-črnih Cesareja Maldinija. »Moj oče je zahteven, a le do določene mere. Veliko sem se naučil od njega. A najbolj od vsega mi je všeč, da je v prvi vrsti oče,« je po nepozabnem dnevu povedal Daniel Maldini. Napadalni vezist je zadel ob debiju v začetni enajsterici v italijanskem prvenstvu, navijači Milana pa že sanjajo, da jim bo v prihodnosti prinesel toliko zadovoljstva in lovorik kot pred njim Cesare in Paolo.