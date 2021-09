»Za Los Angeles je pomembno, da ima filmski muzej,« je presodil dvakratni dobitnik oskarja Tom Hanks, ki je tudi član uprave muzeja. »Z vsem spoštovanjem - muzej v mestu, kot je Los Angeles, ki ga je ustanovila ameriška filmska akademija, mora biti resnično Partenon med filmskimi muzeji,« je minuli teden na posebnem dogodku pred odprtjem muzeja dodal igralec.

Po odprtju je muzej pod vodstvom ameriške Akademije za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje nagrade oskar, postal največji filmski muzej v Severni Ameriki. Zanj je bilo namenjenih približno 390 milijonov ameriških dolarjev, sredstva so prispevale številne starejše in novejše hollywoodske institucije, med drugim tudi Disney, Warner in Netflix.

Samo stavbo je zasnoval slavni arhitekt Renzo Piano. Po njegovih načrtih so v zgodovinski veleblagovnici iz 30. let minulega stoletja uredili muzejske galerije. Dodal je še bleščečo kinodvorano v obliki krogle z imenom David Geffen Theater, za katero se zdi, da lebdi nad dvoriščem muzeja, kar je že spodbudilo očitne primerjave s franšizo Vojna zvezd. »To ni zvezda smrti,« se je na nedavni novinarski konferenci pošalil Piano.

V muzeju je predstavljen zgodovinski pregled več kot stoletja filmov z vsega sveta. Med muzejskimi eksponati so kostumi iz Drakule Brama Stokerja, ork iz Gospodarja prstanov, robota C-3PO in R2-D2 iz Vojne zvezd in lesene sani iz filma Državljan Kane, ki je bil večkrat razglašen za najboljši film vseh časov.

V začasnem razstavnem prostoru je na ogled otvoritvena razstava del japonskega režiserja animiranih filmov Hajaa Mijazakija, kjer si obiskovalci lahko ogledajo skice in prve osnutke njegovih likov. »V našem muzeju želimo predstaviti vse raznolike in mednarodne filmske zgodbe,« je za AFP dejal direktor muzeja Bill Kramer.

Po sobotni slavnostni otvoritvi z mnogimi zvezdniki, bodo muzej za javnost odprli v četrtek, 30. septembra.