Sedeminosemdeseta minuta. Pred večnim derbijem, ki bo v soboto v štajerski prestolnici, bo še nekaj časa preganjala tako nogometaše Olimpije kot Maribora. Prve še malce bolj kot druge. Če so Ljubljančani namreč na domači tekmi 11. kroga prve slovenske lige takrat prejeli gol, s katerim so Radomlje prišle do senzacionalne zmage s 3:2, je za Mariborčane prejeti zadetek na gostovanju v Domžalah v isti minuti tekme pomenil, da se domov vračajo s točko po remiju s 3:3.

Olimpija Radomlje držala v igri »Vas je kaj sram?« S temi besedami se je trener Olimpije Savo Milošević v prvi minuti sodnikovega podaljška tekme proti Radomljam obrnil k četrtemu sodniku Božu Kondiću, potem ko je glavni Nejc Kajtazović pokazal rumeni karton Almedinu Ziljkiću. Nogometaš Olimpije je namreč takrat oviral gostujočega vratarja Marjanovića in takoj vedel, kako zelo ga je polomil, saj je skorajda na kolenih moledoval sodnika, naj mu ne pokaže kartona – ta je pomenil, da na derbiju proti Mariboru ne bo smel igrati. Kar pa bi Milošević verjetno še nekako pogoltnil, če ne bi v 82. minuti drugega rumenega kartona na tekmi in rdečega prejel Mustafa Nukić. Zaradi česar bo trener Ljubljančanov na derbiju pogrešal dva pomembna aduta in strelca enajstih od 17 golov Olimpije v sezoni. Nukić je s tem tudi pokvaril dober vtis, ki ga je pustil do tega trenutka. Dosegel je namreč dva gola, v 31. minuti za 1:0 z enajstmetrovke in v 45. za 2:1, potem ko so gostje vmes izenačili prek Kregarja. Ta izid je nato zdržal vse do Nukićeve izključitve, takoj za njo pa je sledil razpad sistema. V nadaljevanju akcije so gostje namreč izvajali prosti strel, Olimpijin vratar Vidmar je pri poskusu izbijanja zgrešil žogo, ki jo je ob neodločni ljubljanski obrambi v mrežo za izenačenje zatlačil Guzina. Manj kot pet minut kasneje pa je po novi zmedi v ljubljanski obrambi do strela z roba kazenskega prostora prišel Šarić, dosegel prekrasen zadetek in poskrbel za sploh prvo zmago Radomelj nad Olimpijo. Ter šele drugo v tej sezoni svojega moštva, ki kljub trem točkam iz Ljubljane ostaja prikovano na dno lestvice. »Zagotovo nam ni pomagalo, da smo imeli v zadnjih desetih minutah igralca manj, a zadeti bi morali že tudi prej. Kar nekaj 'zicerjev' smo imeli že v prvem polčasu, ker jih nismo izkoristili, pa smo nasprotnika kar sami držali v igri,« je bil po tekmi skrušen domači kapetan Timi Max Elšnik, medtem ko je bil gostujoči Mark Zabukovnik po prvi zmagi svojega moštva po šestih zaporednih porazih razumljivo dobre volje: »Olimpije ne premagaš ravno vsak dan, bo pa dober rezultat treba nadgraditi na naslednjih tekmah.«