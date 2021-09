Demagoški forum

Zadnje dni potujem po tako imenovani srednji Evropi. Tako je naneslo, a to je vedno zanimiv del sveta, poln izzivov. Tukaj se stikajo nasprotja, miselnosti, iz katerih se rojevata absolutna tesnoba in čista ljubezen. Velikani literature Czeslaw Milosz in Franz Kafka, Joseph Roth in Bruno Schultz, Gotfried Benn in Danilo Kiš, Elfriede Jelinek in Wyslawa Szymborska so pisali o omejenosti, ksenofobiji, mraku in odsevih miline in ljubezni na tem ozemlju. In nas s tem nekako dokončno zaznamovali: torej ne vzhodna ne zahodna, ampak srednja Evropa. Kot vrata v avtobusu. Ne zadnja, ne sprednja. Nekaj vmes.