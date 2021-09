Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Flandriji je vrhunec doživelo s člansko cestno dirko. Skoraj 270 kilometrov spektakla. Ob progi se je zbralo več sto tisoč navijačev, vzdušje je bilo praktično nogometno. Kulisa vredna svetovnega prvenstva, vse skupaj pa so začinili tudi sami kolesarji. Praktično od samega začetka dirke, ni bilo možnosti za taktiziranje. Različne nacije so imele svoje načrte, med favoriti pa tudi izjemno močna slovenska osmerica. V izjemno težki tekmi se Slovencem ni izšlo, veliki junak pa je postal Julian Allaphilippe.

Slovenska prednost prijateljstvo kolesarjev Za Slovenijo so bili na startu Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, David Per, Matej Mohorič, Tadej Pogačar, Primož Roglič in Domen Novak. Izjemno močna ekipa, čeprav sta bila v njej tudi aktualni zmagovalec Toura Pogačar in Vuelte Roglič, je na specifični fladnrijski dirki vloga kapetana pripadla Mohoriču. »To je dirka, ki sem jo čakal celo leto. Naredil bom vse, da bom v borbi za najvišja mesta. Moja pripravljenost je vrhunska,« se je vloge enega favoritov zavedal 26-letnik iz Podblice. Da v slovenski reprezentanci ni prostora za zvezništvo sta potrdila tudi na papirju prva dva kolesarja reprezentance. »Tukaj sem zato, da dam vse od sebe in v zaključku pomagam tistemu, ki bo najmočnejši,« je dejal Roglič. »Vedno želim dati vse od sebe, a trasa je najbolj primerna za Mateja,« je dodal 22-letnik iz Klanca pri Komendi.

Tratnik v slogu iz Tokia Že ob samem startu dirke so se razmerja v glavnini hitro nakazala. Prvi favoriti dirke so bili domačini Belgijci, ki so večino časa bili na čelu glavnine. Hitro se je odpeljala skupina ubežnikov, ki pa ni bila nevarna za končno zmago. Prvi resen napad pa se je zgodil že več kot 170 kilometrov do cilja, ko je močno skupino ubežnikov okoli sebe sestavil eden izmed domačih adutov Remco Evenepoel. V skupini sta bila tudi Roglič in Jan Tratnik, ki je za Slovenijo ves čas v začetku dirke upravljal izjemno delo. Ves čas je bil na čelu glavnine in pokrival morebitne nevarne napade in se najnevarnejšemu tudi priključil. Skupina je bila nato predčasno ujeta, Tratnik pa je še naprej vztrajal na čelu glavnine. Ves čas je imel pod nadzorom dogajanje v glavnini in je ponovno spominjal na herojsko vožnjo iz olimpijskih iger v Tokiu.

Mohorič upravičil vlogo kapetana, a tudi on ostal brez moči Mladi Belgijec je še enkrat poskusil z močnim begom, a tudi ta ni bil odločilen. Zato pa je enega izmed ključnih napadov že 50 kilometrov do cilja sprožil branilec naslova Francoz Julian Alaphilippe. Na enem izmed 42 kratkih vzponov na dirki, je silovito napadel in v ospredju izločil le najboljše kolesarje. Med približno petnajstimi kolesarji je izmed Slovencev ostal zgolj še kapetan Mohorič, le nekaj centimetrov je do priključka zmanjkalo Mezgecu. Vzdušje ob trasi pa je znova završalo, saj so na čelu ostali tudi trije Belgijci, na čelu s prvim favoritom dirke Woutom Van Aertom. Sledilo je malce zatišja, novi napadi na vso moč pa so se pričeli 20 kilometrov do cilja. Znova je bil najbolj dejaven branilec naslova, ki je na vsak način želel streti močne Belgijce. Domačinov ni uspel streti, na žalost pa je moči zmanjkalo Mateju Mohoriču in sanj o slovenski kolajni je bilo konec.