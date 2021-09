Bottasu so motor zamenjali že pred štirinajstimi dnevi za VN Italije. Vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Kanadčan Nicholas Latifi (Williams) so zaradi menjave motorja prav tako prejeli kazen in bodo na dirkališču v Sočiju startali iz ozadja.

Prvi startni položaj si je prvič v karieri sicer privozil Britanec Lando Norris (McLaren). Za njim pa so se zvrstili Španec Carlos Sainz (Ferrari) ter Britanca George Russell (Williams) in Lewis Hamilton (Mercedes). V seštevku sezone pred 15. preizkušnjo v Rusiji vodi Verstappen z 226,5 točke, drugi je Hamilton z 221,5, tretji pa Bottas s 141 točkami. Start dirke bo ob 14. uri.