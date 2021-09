Psihološka past nekaj zapored dobljenih tekem

Koper – Aluminij 1:3? V slovenski ligi lahko predzadnji premaga prvega v gosteh. Vprašanje je, če je to še kje tako zlahka in nepresenetljivo kot pri nas. Zato tudi iskrene čestitke mojstru, ki je z 0,91 vloženega evra v minulih dneh zadel skupno kvoto 1228,26 oziroma 15 točnih izidov tekem, med drugim tudi Krško – Gorica 0:1, Radomlje – Bravo 0:2 in Olimpija – Domžale 2:1. Zoran Zeljković, trener Kopra, je dejal, da je ekipa pozabila, da je prve tekme dobivala z obrambo, kar se zdi prava analiza obče. Da se igralci povprečne slovenske prvoligaške ekipe po parih zaporednih zmagah začnejo počutiti boljše, kot so. A v tem krogu ni nevarnosti, da bi kdo vpadel v to psihološko past. Niti Olimpija po dveh zaporednih zmagah ne, ki pa v uvodni tekmi vikend kroga pričakuje Radomlje, ki so zgubile sedem tekem zapored, od konca avgusta pa v prvenstvu zadele vsega enkrat. Torej za stavit na njihov gol? Kvota, da bodo proti Olimpiji zadeli, je 1,69, 1,89 je pa vredna stava, da bosta zadeli obe ekipi. Kombiniranih stav, z možnostjo stave na zmago gostiteljev in skupno večjega števila golov, v tej tekmi ni.