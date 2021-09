Po naših neuradnih informacijah bo nadzorni svet Telekoma Slovenije v ponedeljek odločal o nakupu skupine Actual I. T., ki se ukvarja s storitvami s področja informacijske tehnologije. Ob tem je najmanj nenavadno to, da uprava Telekoma o nakupu, vrednem več deset milijonov evrov, ni usklajena, saj naj bi Telekomova uprava sklep o nakupu Actuala I. T. sprejela s preglasovanjem. Od petih članov Telekomove uprave naj bi trije glasovali za, dva pa proti.

Proti nakupu naj bi se v začetku septembra izrekla podpredsednik Telekoma Tomaž Jontes in član uprave, zadolžen za tehnologijo, Mitja Štular, za nakup pa naj bi glasovali predsednik uprave Cvetko Sršen in članici uprave Barbara Galičič Drakslar in delavska direktorica Špela Fortin. Neuradno informacijo nam je v teh dneh potrdilo več virov.

Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije, pravi, da primera Telekom – Actual I. T. ne pozna, zato ga ne more komentirati, načeloma pa bi morala biti potencialna razhajanja mnenj znotraj uprave opozorilni znak za nadzorni svet. »Z vidika stroke je načeloma pomembno, da je uprava pri pomembnih investicijskih projektih usklajena in da odločanja, če o njem ni dovolj enotna, ne prelaga na nadzorni svet. Če bi mi kot nadzornici uprava predstavila projekt, ki bi bil sprejet s preglasovanjem, bi bil zame to alarm in bi želela vedeti, kje so bila razhajanja in argumenti zanje,« je med drugim poudarila Irena Prijović.

Actual prodali Italijanom, zdaj se vrača v slovenske roke? Skupina Actual I. T. je po naših informacijah že več let na seznamu potencialnih tarč Telekoma Slovenije, vendar do nakupa v preteklosti ni prišlo. Leta 2015 je Istrabenz prodal Actual I. T. italijanski družbi DBA, ki se ukvarja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Pod okriljem italijanske skupine se je Actual širil tudi s prevzemi. Med drugim je leta 2019 prevzel družbo Unistar LC, ki je veljala za eno najpomembnejših dobaviteljic IKT-opreme v državi, tudi za Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Pomemben posel Actuala I. T., ki ga vodi nekdanji predsednik uprave Luke Koper Gregor Veselko, je tudi zagotavljanje rešitev IT-storitev pristaniškim sistemom in upravljalcem pristaniških terminalov. Bolje obveščeni vedo povedati, da je pred nekaj leti na seznamu Telekomovih prevzemnih tarč bil tudi Unistar LC, vendar do nakupa ni prišlo.

Černoša: Vprašanja so, nadzorniki čakajo odgovore Nadzorniki Telekoma so po naših informacijah o nakupu Actuala I. T. razpravljali že prejšnjo sredo, vendar odločitve o nakupu po naših informacijah niso sprejeli. To je včeraj potrdil tudi Iztok Černoša, direktor družbe 2TDK in predsednik nadzornega sveta Telekoma (član SDS). »Glasovanja uprave Telekoma o nakupu Actuala ne želim in ne smem komentirati. Povem lahko le, da smo na zadnji seji nadzornega sveta imeli zelo dolgo razpravo in da so bila vprašanja. V ponedeljek nadaljujemo in pričakujemo konkretne odgovore strokovnih sodelavcev, ki so sodelovali v tem postopku. Nadzorni svet mora biti stoodstotno prepričan, o čem odloča, in mora imeti odgovore na vsa vprašanja,« je poudaril Černoša. Ob tem spomnimo, da se je na seznamu Telekomovih potencialnih prevzemnih tarč nedavno znašlo tudi podjetje FlawlessCode, informacijski inženiring. Gre za podjetje v lasti Primoža Kokota, brata Tomaža Kokota, ki začasno vodi Pošto Slovenije in je član SDS.