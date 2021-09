Tucakovićeva, ki se je rodila leta 1953 v Beogradu, je kariero začela v sodelovanju s skupino Zana, za katero je leta 1982 napisala uspešnico Dodirni mi kolena. Že kmalu je obveljala za največjo ustvarjalko uspešnic na območju nekdanje Jugoslavije, napisala je več kot štiri tisoč pesmi, številne med njimi so postale brezčasni hiti, ki so jih prevedli v več jezikov. Pisala je za Zdravka Čolića, Gorana Bregovića, Nedo Ukraden, Severino, Oliverja Dragojevića, Lepo Breno, Svetlano Ražnatović - Ceco in Jeleno Karleuša, pesem Ljubav preko žice je napisala tudi za slovenskega pevca Aleksandra Mežka. Prav tako je napisala besedila za srbske evrovizijske pesmi v letih 2010 (Ovo je Balkan), 2012 (Nije ljubav stvar) in 2013 (Ljubav je svuda).

»Nenapisano pravilo jugoslovanske glasbene scene je bilo, da moraš poklicati Marino Tucaković, če želiš posneti uspešnico,« so ob novici o njeni smrti zapisali v srbski redakciji BBC.