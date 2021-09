Leon Magdalenc: Dežela naključnih trpečih prijateljev

J anez Janša ima v principu prav. Nikogar od nas ne sme zanimati, s kom se on druži v prostem času in s kom preživlja počitnice, s kom potuje in s kom se fotografira. To je njegova zasebna stvar. In ni ga osebka v tej deželi, ki Janezu tega ne privošči. Nekdo, ki je bil dvakrat v zaporu, ima vso pravico, da zunaj njega uživa sto na uro. Ima vso pravico, da prijatelje povabi na pivo, da potem celo noč kvantajo in pokajo vice in se nezavedajoč samih sebe po vseh štirih priplazijo domov. S kom on nazdravlja, s kom opravlja, s kom nabija opozicijo tam v dnevnih sobah, na plovilih ali golfih, je njegova čisto zasebna stvar. Tudi če mu kdo plača kakšno pivo, kakšno pot ali kakšne počitnice. Prijatelji si pač pomagajo. Zato so prijatelji.