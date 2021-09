Po potovalni odisejadi na tekmo proti Sävehofu na Švedskem pred dvema tednoma je Krimova odprava »ponovila vajo« tudi za Turčijo. Že ob petih zjutraj v noči na četrtek se je z avtobusom iz Ljubljane podala proti Zagrebu, od tam z letalom čez Carigrad do Ankare, nato pa jo je čakala še štiriurna vožnja z avtobusom do mesta Kastamonu. Igralke so včeraj popoldan spoznavale dvorano z zmogljivostjo 3700 gledalcev in v njej opravile tudi prvi trening, danes pa jih čaka obračun s klubom, ki je letos debitiral med evropsko elito in sočasno postal prvi turški klub v skupinskem delu lige prvakinj.

Današnja nasprotnika sta v prvih dveh krogih dvakrat klonila in sta na zadnjih mestih v skupini B. Turkinje so doma izgubile proti danskemu Odenseju (25:31) in na gostovanju pri CSKA v Rusiji (27:34), Slovenke pa proti Sävehofu na Švedskem (28:29) in v Stožicah proti Györu (26:31). Krimov trener Uroš Bregar, ki bo lahko računal tudi na doslej poškodovano kapetanko Nino Žabjek, se zaveda, da je zmaga proti ekipi romunskega trenerja Costica Buceschija nujna v boju za visoko uvrstitev: »Glede na to, da smo na obeh uvodnih tekmah dosegli več kot 25 golov, je ključno, da z odlično igro v obrambi omejimo tekmice na manj kot doseženih 25 golov. Prav agresivnejša in kakovostnejša igra v obrambi je ključ do uspeha, v napadu pa moramo biti hitrejši, bolj razigrani in imeti učinkovitejši strel od daleč kot doslej.«

Kastamonu se je pred sezono okrepil z osmimi igralkami, od tega s kar štirimi reprezentantkami Črne gore: Jovanko Radičević, Majdo Mehmedović, Mileno Raičević in Marino Rajčić, vse pa so prišle iz Budućnosti iz Podgorice. Od začetka minule sezone je članica turških prvakinj tudi slovenska reprezentantka Nina Zulić, ki je v klub prišla prav iz Krima, Kastamonu pa je pred letošnjo sezono zapustila sedmerica, v kateri je bila tudi slovenska vratarka Amra Pandžić. V Krimu prav vratarki, Srbkinja Jovana Risović in Brazilka Barbara Arenhart, doslej nista blesteli. Proti Sävehofu sta zbrali skupaj le osem obramb (vse Arenhartova, skupna uspešnost le 22 odstotkov), proti Györu pa šest (Brazilka štiri, Srbkinja 2, zgolj 16 odstotkov).

»Slabši učinek vratark je zagotovo tudi posledica naše slabše igre v obrambi. Ko bomo ta element igre dvignili za vsaj 20, 30 odstotkov, bomo seveda prejemali tudi manj golov. Je pa tudi res, da če vratar ne brani dobro, je težko iti v (pol)protinapade,« pojasnjuje trener Bregar in dodaja, da sta Krimovi vratarki odličen dvojec (Risovićeva je imela tik pred začetkom lige prvakinj velike zdravstvene težave), a da je – ker je ekipa precej spremenjena – potreben čas in potrpljenje. Z njim se strinja tudi reprezentantka, 23-letna Tjaša Stanko (na prvih dveh tekmah je dosegla deset golov in je prva strelka kluba), po dveh letih igranja v Podravki in Metzu povratnica v Krim: »Mogoče začetek sezone res ni bil idealen, a skupaj počasi rastemo. Verjamem v ekipo in ko bomo imele v igri manj nihanj, boljšo obrambo in konstantnost, bomo tudi lažje igrale in zmagovale.«