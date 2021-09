Na cestno dirko ob 100-letnici prve izvedbe SP prihaja slovenski oktet v najmočnejši zasedbi v svoji zgodovini: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, Domen Novak in David Per. O njeni kakovosti veliko pove podatek, da jih kar sedem prihaja iz ekip svetovne serije, izjema je le Per (kontinentalna ekipa Adria Mobil). Če gre verjeti največji svetovni stavnici, so trije Slovenci v igri za najvišja mesta. Stavnica največ možnosti pripisuje Belgijcu Woutu Van Aertu (kvota 3,00), drugi je Nizozemec Mathieu van der Poel (7,50), tretji Italijan Sonny Colbrelli (9,00), Mohorič in Roglič si delita osmo mesto (26,00), Pogačar dvanajsto (kvota 34,00).

Med osmerico Slovencev so »delovne naloge« – vsaj na papirju – na progi z 2562 višinskimi metri ter kar 42 kratkimi in strmimi vzponi polovično razdeljene: Pogačar, Roglič, Mohorič in Mezgec naj bi bili »glavni«, ostali štirje pa pomočniki. Športni direktor reprezentance Martin Hvastija pravi, da je proga »v živo« še težja in bolj zapletena od sprva videnega na fotografijah, profilih in aplikacijah. »Ker bo na dirki tudi veliko novih odsekov in kombinacij, bo še bolj negotova. Za tekmovalce bo telesno in tehnično zelo zahtevna, na nekaterih delih tudi precej nevarna,« opozarja Martin Hvastija. Odločitev o taktiki bo prepustil selektorskemu trojčku Gorazd Štangelj, Marko Polanc in Andrej Cimprič, sam pa napoveduje: »Med dirko bo treba biti zelo previden, za kar bo potrebno tudi veliko sreče. Ob pravem času bo treba biti na pravem mestu, česar smo sposobni, a najprej moramo pripeljati do tja. Šlo bo za taktično dirko in veseli me, da smo na startu z najmočnejšo postavo, kar jo premoremo. Mislim, da med Slovenci trasa najbolj ustreza Mohoriču, Pogačar in Roglič pa ne spadata med favorite na cestah v Flandriji.«

Kolesar iz Podblice, ki se je že pred leti preselil v Monako, ima v karieri že 15 profesionalnih zmag (na letošnjem Touru je dobil dve etapi), prav tako pa ima tudi recept za jutrišnjo preizkušnjo. »Mislim, da se moji akumulatorji počasneje praznijo kot pri drugih, zelo dobro znam varčevati z energijo. Predvsem v prvem delu, če je tehničen. Skrijem se v skupini, ne zaviram toliko v ovinke in ne pospešujem močno iz njih. Mogoče mi za zaključek ostane nekaj več energije. Bomo videli. Vsaka dirka je zgodba zase in na vsaki se lahko zgodi marsikaj,« se zaveda Mohorič. O kolajni in ponovitvi ali celo izboljšanju dosežka zdaj že nekdanjega selektorja Andreja Hauptmana, ki je doslej kot edini Slovenec osvojil odličje na cestni dirki na SP (bron v Lizboni 2001), pa dodaja: »Deset, dvanajst kolesarjev ima isto v glavi – mavričasto majico. In enajst, morda še kakšen več, jih bo na koncu ostalo praznih rok. Vse bomo naredili, da kolajno že letos spet pripeljemo domov. Seveda pa bomo po drugi strani zelo razočarani, če nam ne bo uspelo.«

Pred startom v Antwerpnu je v slovenski zasedbi v boju za mavrično majico svetovnega prvaka najbolj optimistično razpoložen 26-letni Matej Mohorič, sicer član ekipe Bahrain Victorius. Mavrično majico je osvojil že med mladinci (2012) in mlajšimi člani (2013), z jutrišnjim prvim mestom v kategoriji elite pa bi se vpisal v kolesarsko zgodovino. »Prepričan sem, da sem v najboljši formi v sezoni, verjetno pa kar v celotni karieri. Že od začetka jesenskega dela sezone sem osredotočen le na en cilj – cestno dirko na SP, zato sem tudi izpustil olimpijske igre v Tokiu. V sedmih urah dirkanja imaš drugačen mentalni fokus kot ostali, ki to jemljejo kot le še eno dirko. Takrat ko je treba biti osredotočen, v ospredju, pokazati komolec in koga izriniti iz pozicije, je malo drugače. In tudi ko se zgodi odločilen trenutek, ko te vse boli, ko zapečejo noge, ko dejansko veš, da tam moraš biti in si ne daš izbire… Pregriznil bom 'balanco', preden bom popustil, vendar upam, da mi ne bo treba,« v svojem slogu napoveduje Matej Mohorič .

Pogačar in Roglič za zgodovino

Tadej Pogačar je letos že dobil Tour in bron na cestni dirki na OI v Tokiu, na cestni preizkušnji na nedavnem EP v Trentu je bil peti. »V Trentu (s 179 kilometri skoraj za 90 kilometrov krajša proga od jutrišnje, op. p.) so se noge že precej bolje obračale in tudi počutil sem se že bolje kot pred tem. A v Flandriji bo čisto nova pesem: povsem drugačna trasa, daljša, šlo bo gor in dol, levo in desno, kocke, veter, dež in še marsikaj. Toda imamo zelo močno ekipo in verjamem, da bomo še boljši,« meni Tadej Pogačar, ki je v torek dopolnil 23 let. O taktiki dvakratni zmagovalec Toura dodaja: »Mogoče nismo država, ki mora nastopati v ospredju. Za to naj bodo odgovorni Belgijci in Italijani, tako da bomo lahko igrali na različne karte. Vsi se znamo dobro voziti v večji skupini, tako da nas to ne sme skrbeti.«

Primož Roglič se v četrtek ni udeležil uradnega treninga in spoznavanja trase, kar je bila njegova osebna odločitev, reprezentanci se je pridružil včeraj. Drugi kolesar na svetovni lestvici (prvi Van Aert, tretji Pogačar) in olimpijski prvak v kronometru iz Tokia je izpustil nedeljsko vožnjo na čas, pred cestno dirko pa Primož Roglič pravi: »Tudi svetovno prvenstvo je vedno nepredvidljivo. Upam, da lahko kot ekipa spet spišemo lepo in uspešno zgodbo.« Francoz Julian Alaphilippe, aktualni cestni svetovni prvak iz Imole 2020, bo skušal postati šesti v zgodovini, ki je ostal na prestolu, Roglič (zmagovalec Vuelte) in Pogačar (zmagovalec Toura) pa imata priložnost, da se eden izmed njiju pridruži osmerici, ki je v istem letu zmagala na eni od treh tritedenskih dirk in postala svetovni prvak na cestni dirki. Nazadnje je to uspelo Američanu Gregu Lemondu pred 32 leti.