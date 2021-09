Najboljši rock bobnarji vseh časov

V osemdesetem letu starosti je 24. avgusta umrl bobnar skupine Rolling Stones Charlie Watts. Najmanj izpostavljen član skupine, kot smo lahko prebrali. Bobnarji in na splošno tolkalci so vedno v ozadju, tako pri rocku kot v drugih zvrsteh muzike. Lestvic najboljših bobnarjev je tako na spletnih straneh najmanj. Pred njimi so pevci, kitaristi, basisti in celo klaviaturisti. Kljub temu se spodobi, da ob slovesu enega najboljših med njimi objavimo razvrstitev največjih mojstrov na tem področju. Predvsem smo se držali lestvice 100 najboljših, ki jo je pred leti objavila revija Rolling Stone, in se izognili jazz glasbenikom. Jasno, na vrhu so bobnarji iz zlatih let rocka, iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja.