Presenetilo nas je, kako so Zagrebčani, ki ponavadi zatisnejo eno oko, če gre za kak nogometni spodrsljaj, tokrat enoglasno obsodili delovanje kaznovanih posameznikov in nogometnih kolektivov. Čeprav je med izključeno trojico tudi njihova Trešnjevka, menijo, da je to edina pravilna odločitev. (…)

Nogometni škandal v Jugoslaviji

Jugoslovanska nogometna zveza je sprejela te dni nekaj odločnih ukrepov, da bi napravila konec sramotnim razmeram v jugoslovanskem nogometu, kjer se je razpasla grda navada »kupovanja« zmag oziroma točk. O teh zadevah je pisal jugoslovanski tisk dovolj na široko že v prejšnjih letih, toda namesto da bi se bile razmere izboljšale, so se, kot kaže, še poslabšale.

Jugoslovanska nogometna zveza je zdaj odločila, da nogometna moštva »Hajduk« iz Splita, »Trešnjevka« iz Zagreba in »Željezničar« iz Sarajeva izpadejo iz prve nogometne lige in bodo morala tekmovati v drugi nogometni ligi. Razni njihovi funkcionarji in tehniki so hkrati dosmrtno diskvalificirani, številni igralci pa suspendirani za krajši ali daljši čas, ker so sodelovali pri pogajanjih za kupovanje točk. Med drugim je šlo pri teh kupčijah za to, da se »Trešnjevki« s kupljenimi točkami omogoči obstoj v prvi zvezni lig, kar se je tudi posrečilo, dokler je ni zdaj doletela kazen in – sramota. (…)

Seveda je vzbudila ta športna afera hude polemike in – hudo kri v kaznovanih klubih. Nekateri funkcionarji in igralci se maščujejo tako, da dajejo izjave, v katerih razkrivajo podobne še nekaznovane škandale, ali pa grozijo, da jih bodo razkrili. (…) Malo verjetno je tudi, da so bile te nezdrave razmere v nogometu omejene samo na »zahodne« klube (v glavnem hrvaške), kot bi kazalo po sedanji razsodbi. (…)

Novi list, 2. septembra 1965