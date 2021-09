Slaba primerjava

Kdor zaupa stroki, ki ponavlja, da se bomo iz pandemije izvlekli zgolj z doslednim upoštevanjem zaščitnih ukrepov, temeljitim nadzorovanjem širjenja okužb in čim višjo splošno precepljenostjo, bo v Avstriji dokaj zadovoljen z razmerami. Avstrijci in Avstrijke disciplinirano nosijo kakovostne zaščitne maske povsod, kjer se zadržuje večje število ljudi. Avstrijske šolarje in šolnike testirajo trikrat tedensko, z najboljšimi metodami, precepljenost učiteljskega kadra se približuje maksimalnim vrednostim. Testiranje je povsod in za vse brezplačno, pojavnost okužb je danes 3,5-krat manjša kot pri nas, precepljenega prebivalstva je skoraj 30 odstotkov več.