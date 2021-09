Boris Dežulović: Verjeli ali ne

Neverjetne zgodbe, kot je ta, so nekoč – mladi se ne bodo spomnili – izhajale v priljubljeni časopisni rubriki »Verjeli ali ne«, ki si jo je pred 100 leti zamislil ameriški ilustrator Robert Ripley, prvi kralj časopisnih bizarnosti. Ripleyjeva kultna rubrika je preživela svojega avtorja in obstaja še danes, več kot 70 let po njegovi smrti, ter nam odkriva stvari na meji mogočega, verjetnega in predstavljivega, od živega troglavega jagnjeta v Kazahstanu do stene v obliki noseče Indijanke v gorah Dakote.