V napeti borbi je namreč premagala svetovno prvakinjo, Italijanko Cristino Caruso, s soglasno sodniško oceno tri proti nič. Sedemindvajsetletna Srbkinja je tako osvojila pas prvakinje sveta federacije Wako Pro v disciplini K1, v kategoriji do 65 kilogramov. S tem pa presenečenj še ni konec. Teodora, to na pogled nežno dekle, ima namreč opravljen izpit za tovornjak in tudi dejansko vozi tovornjak s prikolico oziroma vlačilec, načrtuje pa, da bi opravila še vse potrebne postopke za voznico avtobusa. In zdaj višek presenečenj: kaj menite, kaj je njena prva ljubezen – seveda poleg Miloša Milutinova, ki je njen trener, sicer pa glavni trener reprezentance v kikboksu v disciplini K1? Violina! Ja, violina je njena prva ljubezen. »Z violino sem se prvič srečala, ko sem bila stara osem let in pol, in v resnici je postala moja 'prijateljica' za vse življenje. Zahvaljujoč mojemu učitelju violine Nenadu Sekuliću sem se naučila, kako z violino postanem eno, kako se z njo 'zlijem', saj mi je violino predstavil na najlepši možen način,« je povedala Teodora. S kikboksom se je srečala sedem let kasneje, ko je bila stara 15 let, in treniranje tega športa priporoča vsem: »To je najboljša psihoterapija, najboljši ventil za stresen način življenja, ki pritiska na vse nas.«