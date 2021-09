Prevoznik Flydubai bo lete zagotavljal trikrat tedensko. Opravljal jih bo z letalom Boeing 737 max in tako potnikom iz Slovenije prvič ponudil neposredno letalsko povezavo z Združenimi arabskimi emirati. Lete bo izvajal pod skupno oznako z družbo Emirates, s čimer bo potnikom omogočil enostavno nadaljevanje letalskih potovanj preko vozlišča v Dubaju.

Kot je na današnji novinarski konferenci pred prihodom prvega letala iz Dubaja na brniško letališče povedal poslovodni direktor Fraporta Slovenija, ki upravlja z letališčem, Zmago Skobir, zgodovina pogajanj za vzpostavitev povezave z Dubajem s Flydubai oziroma njenim lastnikom Emirates sega v leto 2012.

Odločili so se, da povezavo preizkusijo, čeprav so nekatere sosednje države že neposredno povezane z Dubajem. Višji podpredsednik komercialnega oddelka pri Flydubai Jeyhun Efendi je pojasnil, da so v to regijo začeli leteti že pred desetimi leti z vzpostavitvijo povezave z Beogradom. Sledile so še druge povezave, v četrtek so ponovno vzpostavili tudi med epidemijo prekinjeno povezavo z Zagrebom, ki je ne vidijo kot konkurenčno, temveč kot komplementarno povezavi z Ljubljano.

Kot je povedal Al Ghaith, je zaradi Expa sedaj pravi čas za vzpostavitev novih povezav. Prepričan je, da bo povezava, ki je zaenkrat zagotovljena v zimskem voznem redu, obstala tudi naprej. Verjame, da ima povezava velik potencial. Slovenija je namreč privlačna s turističnega vidika, Dubaj pa je poleg tega še letalsko vozlišče z več kot 200 destinacijami. Med drugim je vstopna točka za različne eksotične kraje.