Kot so zapisali na spletni strani kluba, Šalja z današnjim dnem zapušča mesto glavnega trenerja članske ekipe. Celjane je 49-letni trener, ki je moštvo prevzel aprila letos, vodil na 20 tekmah, na katerih je dosegel 11 zmag, en neodločen izid ter osem porazov. V celjskem klubu so poudarili, da je ekipo prevzel v zahtevnem položaju, se izognil izpadu iz prvoligaške konkurence ter jo popeljal v finale pokalnega tekmovanja.

V aktualni sezoni pa stvari niso potekale v skladu z ambicijami kluba, zato sta se klub ter trener dogovorila o sporazumni prekinitvi sodelovanja. Skupaj s Šaljo klub zapušča tudi njegov pomočnik Anton Usnik, so še sporočili iz Celja.

Celjani so v četrtek doživeli drugi zaporedni poraz v petih dneh, najprej so klonili proti Olimpiji (0:1), potem še proti Mariboru (0:2). Na lestvici Prve lige Telemach so trenutno na osmem mestu z desetimi točkami.