Koper v desetem krogu prve lige ni našel odgovora na izziv Brava in Olimpije, ki sta kanarčke v sredo zvečer ujela na vrhu prve lige. Koprčane so proti Aluminiju pokopali neučinkovitost in nezbrana posredovanja v obrambi.

Koper se je želel vrniti na zmagovalne tirnice, potem ko ga je prejšnji konec tedna na Obali presenetil Bravo in mu prizadejal prvi poraz v sezoni. Vodilno moštvo prve lige se je proti Kidričanom predstavilo z napadalno igro in Aluminij je v prvem polčasu reševal izjemni vratar Janžekovič. Premagal ga je samo Osuji, ki je bil po podaji veterana Vilerja najbolj odločen pred gostujočimi vrati. Koper občutne premoči ni znal kronati s povišanjem vodstva. Kazen za zapravljene priložnosti je prišla v sodnikovem podaljšku, ko je Prša z glavo izkoristil visoko podajo Ploja in poskrbel za hladno prho na Bonifiki.

Še hujše težave za Koprčane so se pojavile po prihodu iz garderobe, ko je Aluminij zrežiral preobrat in povedel po zadetku Pečnika. Šok za domače je bil očitno prehud in koprska obramba je po novi veliki napaki klonila še tretjič, ko je Đerlek poslal žogo v mrežo nemočnega Adama. Koprski trener Zoran Zeljković je na klopi zmajeval z glavo in poskušal z vsemi petimi menjavami zasukati potek obračuna. Primorci so resda znova pritisnili proti vratom Aluminija, vendar so trčili na razpoloženega Janžekoviča, ki je najbolj zaslužen za drugo zmago svojega moštva v letošnji sezoni. Kidričani so se od zadnjeuvrščenih Radomelj odlepili na varnejših pet točk razlike.

Obradović preprečil poraz Mure Mura je po zmagi v Ljudskem vrtu iztržila točko na gostovanju v Sežani, kjer se favoriti pogosto opečejo. Na majhnem stadionu Tabora se je vse zgodilo že v uvodnih minutah, ko sta padla oba zadetka. Sežanci so povedli, potem ko je Krivičić zvito podal v kazenski prostor, žoga pa se je mimo vseh odkotalila v mrežo. Mura je hitro odgovorila, ko je Maroša izkoristil hudo napako vratarja Koprivca, ki je žogo v skoku izpustil iz rok. Po obetavnem začetku je bilo nadaljevanje veliko skromnejše. Mura je imela v počasnem ritmu jalovo pobudo in si resne priložnosti za zmago ni pripravila. Zadržano predstavo državnih prvakov bi Tabor lahko kaznoval z odločilnim golom, a je bil s tremi obrambami dobro razpoložen vratar Obradović. V prvem krogu nove sezone je Tabor presenetljivo slavil na Fazaneriji s 3:0, Mura pa na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah ne pozna poraza in se počasi približuje vrhu lestvice. Do novega reprezentančnega premora bodo prvoligaši odigrali še dva kroga. Med zanimivejše obračune tega konca tedna spada gostovanje Maribora v Domžalah ter dvoboj Mure in Kopra. Olimpija bo v Stožicah gostila Radomlje.

Tabor – Mura 1:1 (1:1) Strelca: 1:0 Krivičić (4), 1:1 Maroša (7). Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 300, sodnik: Perić (Kranj), rumeni kartoni: Bongongui, Doukoure Grobry; Maruško, Horvat. Tabor: Koprivec, Salkić, Briški (od 52. Urh), Nemanič, Ristić (od 66. Guerrico), Mihaljević (od 66. Mavretić), Doukoure Grobry, Krivičić, Bongongui (od 61. Kosi), Stančič, Kouao (od 62. Kljun), trener: Kosić. Mura: Obradović, Karamarko, Maruško, Karničnik, Lorbek, Horvat, Pucko, Kous, Lotrič (od 75. Kozar), Škoflek (od 62. Mulahusejnović), Maroša (od 84. K. Cipot), trener: Šimundža. Igralec tekme: Matko Obradović (Mura). Streli v okvir gola: 4:1, streli mimo gola: 3:1, prosti streli: 13:22, koti: 2:5, prepovedani položaji: 2:0, obrambe vratarjev: 0:3, prekrški: 20:13, število napadov: 112:112, število nevarnih napadov: 53:44, posest žoge (v odstotkih): 47:53.