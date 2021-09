Med kanuisti je bil najhitrejši domači tekmovalec Alexander Slafkovsky, ki je za 2,34 sekunde ugnal Savška ter 2,84 sekunde Božiča.

"Sem zadovoljen z današnjo vožnjo. Časi so bili kar skupaj, tako da je bilo treba tekoče odpeljati brez kazenskih sekund. Za danes je cilj izpolnjen, nadaljujemo pa v nedeljo v polfinalu. V kvalifikacijah se je treba le uvrstiti naprej, nato pa se vse začne z ničle. Tega se zavedam in vem, da bom moral v nedeljo ponovno vrhunsko začeti," je po nastopu za Kajakaško zvezo Slovenije dejal Savšek, sicer olimpijski prvak iz Tokia.

"Zelo sem zadovoljen z današnjim dnem. Tudi izboljšal sem vožnje z zadnjih dveh svetovnih pokalov. Imel sem zelo dober občutek. Mislim, da lepo gradim formo proti glavnemu delu sezone. Zdaj vse polagamo v nedeljski polfinale," pa je dejal Božič.

Tretji slovenski predstavnik Klemen Vidmar je v kvalifikacijah zabeležil 45. čas, potem ko je zgrešil vratca, v drugi vožnji pa je bil za 4,5 sekunde prepočasen za nastop v nedeljskem polfinalu, zabeležil je 16. čas.

V ženski konkurenci se je v polfinale uvrstila le Alja Kozorog s 16. časom prvega dela kvalifikacij. S tem je bila 8,81 sekunde počasnejša od zmagovalke Kimberley Woods iz Velike Britanije.

"Moram reči, da se danes nisem počutila najbolj aktivirano in borbeno, a sem se uspelo dobro ogreti. Vožnja je bila kar dobra, le v srednjem delu sem pustila nekaj sekund. Pričakovala sem bolj zahtevno progo. Voda je že tako sama po sebi dosti zahtevna, zato ni bilo treba komplicirati s progo. Zagotovo pa lahko pričakujemo težjo progo za polfinale," je po nastopu dejala Kozorogova.

Lea Novak je prvi del kvalifikacij končala kot 31. (+15,97), Eva Alina Hočevar pa je bila mesto za njo (+17,15). V drugem delu se nato v nedeljski polfinale ni uspelo prebiti ne Hočevarjevi ne Novakovi. Prva je za uvrstitvijo med 10 najboljših zaostala dobrih osem sekund, druga pa še devet sekund več.

V soboto se bodo na bratislavskih brzicah v polfinalu pomerili kajakaši in kajakašice. Med kajakaši (ob 10.08) bodo od Slovencev tekmovali vsi slovenski predstavniki, Martin Srabotnik, Niko Testen in Peter Kauzer, prav tako tudi med kajakašicami (9.03), ko bodo veslale Ajda Novak, Eva Terčelj in Urša Kragelj. Finalna nastopa bosta od 12. ure naprej.

V nedeljo bosta še polfinalni vožnji kanuistov (10.08) in kanuistk (9.03). Kasneje sledita še finalna nastopa najboljše deseterice v ženski in moški konkurenci.