Produkcije, ki se predstavljajo na festivalu, bodo pred gledalci razgrnile robote, avatarje, virtualne svetove, interaktivne instalacije ter zvočne performanse, so zapisali v Zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Rdečo nit festivala Speculum Artium predstavlja prva interaktivna, računalniško vodena skulptura Senster poljskega umetnika Edwarda Ihnatowicza. Umetniško delo, ki je v začetku 70. let minulega stoletja predstavljalo prvi zametek sodobne umetnosti, gledalca vabi k refleksiji o globljem pomenu umetnosti in sodelovanja ter o človekovem mestu v svetu.

Nove produkcije mednarodno priznanih slovenskih in tujih umetnikov ter študentska dela s priznanih evropskih univerz prav tako odražajo idejo humanizacije tehnologije, ki je že vrsto let osrednje vodilo festivala. Gledalca vabijo, da preseže vlogo pasivnega opazovalca in se dejavno vključi v oblikovanje resničnosti.

Letos bodo na festivalu sodelovali Fabien Zocco, Jasna Hribernik in Ljoba Jenče, Peter Purg, Andreas Zingerle in Linda Kronman (Kairus Art+Research), RUK - Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter izbrani predstavniki univerz Paris College of Art, Interface Culture Linz, ITMO Art Science Center in Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Spodbujanju povezovanja in diskusiji o aktualnih vprašanjih, ki jih na področju umetnosti poraja uporaba novih tehnologij, bo namenjen del spremljevalnega programa z okroglimi mizami ter panelnimi diskusijami. Na njih bodo ugledni strokovnjaki z različnih področij spregovorili o smotrnosti financiranja umetniških projektov, vprašanju zastarelosti umetniških produkcij, možnostih mednarodnega povezovanja ter o priložnostih uporabe najnovejših tehničnih dosežkov na področju (kulturnega) turizma.