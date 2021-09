Kot je sporočila policija, je skupina 50 navijačev Montpellierja na izhodu z avtoceste prestregla avtobus s pristaši Bordeauxa in ga napadla. Policisti so ukrotili razgreteže do tekme, so pa morali na prizorišče napada poslati več reševalnih vozil, da so pomagali poškodovanim.

Do navijaškega izgreda pa je prišlo še po tekmi med Angersom in Olympiqueom iz Marseilla. Gostujoči navijači so zapustili svoj prostor na stadionu in se spopadli z domačimi, a so se strasti umirile brez resnejših posledic.

V letošnji sezoni imajo v francoski ligi veliko težav z navijači. Najhujši izgred doslej je bil na derbiju med Lensom in Lillom, ko sta se navijaški skupini spopadli med seboj, poškodovanih pa je bilo več navijačev.