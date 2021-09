Koper je z dvema tekmama manj dobil družbo na vrhu prve slovenske lige, saj sta devetnajsto točko v desetem krogu vpisala tudi Olimpija in Bravo. Olimpija je v Stožicah po dveh golih Mustafe Nukića premagala Domžale, Bravo pa je v gosteh ugnal Radomlje.

Domžale so v Stožicah poskrbele za razburljiv uvod. V drugi minuti je po podaji s kota ob nezbrani domači obrambi zadel Šoštarič Karić. To je Olimpijo le podžgalo, da je na vso moč krenila v napad in gol je ob vse šibkejšem odporu nasprotnika visel v zraku. Domžale je s serijo obramb reševal vratar Mulalić, a je v petnajsti minuti ostal brez moči po strelu vztrajnega Nukića, ki je bil najbolj spreten v skoku. Ljubljanski napadalec je bil poleti v igri za prestop ob Kamniško Bistrico, a je raje izbral Stožice, kjer je nemudoma omrežil navijače s pripadnostjo do zelenega dresa.

Po izenačenju so se razmere na igrišču umirile. Olimpija je zaigrala previdneje, Domžale pa so pokazale premalo vsebine v napadu, da bi ogrozile domača vrata. Ljubljančani so večino obračuna ohranjali premoč, vendar resnih priložnosti v drugem polčasu ni bilo več veliko. Trener Savo Milošević je šele po 80 minutah posegel po prvi menjavi. Prav veliko izbire na klopi ni imel, saj sta bila Elšnik in Pavlović zunaj kadra. Domžale so z agresivnejšo taktiko uspešno odbijale napade Olimpije in bile vse bolj zadovoljne z remijem. Ko je ritem igre začel popuščati, je Olimpija šampionsko udarila v zaključku tekme. Aldair je preigraval na desni strani igrišča in poslal oster predložek pred domžalska vrata, kjer je Nukić z mojstrovino po strelu s peto odločil zmagovalca.

Bravo je na uvodni tekmi desetega kroga suvereno opravil nalogo v Domžalah, kjer je Sandi Ogrinec z dvema goloma odpravil novinca med prvoligaši Radomlje. Ljubljančani so z zrelo igro dokazali, da spadajo v zgornjo polovico lestvice. Bravo je s čvrsto obrambo onesposobil Radomljane, ki so imeli večjo posest žoge, a so bili v zaključku akcij preveč nekonkretni. Bravo je rešila tudi vratnica. To je bil že sedmi zaporedni poraz za Radomlje, ki ostajajo na zadnjem mestu v prvi ligi. Jutri ob 15. uri bo Mura gostovala v Sežani, Koper se bo dve uri kasneje na Bonifiki proti Aluminiju potegoval za prevzem vodstva, Maribor pa bo v Ljudskem vrtu v večernem terminu gostil Celje.