Kako bodo zgradili predor pod Vršičem, če niti cestnine ne morejo uvesti?

Poznate tisto šalo, v kateri sta bila Kranjskogorčan in Bovčan dogovorjena za srečanje na vrhu prelaza Vršič, ker je obema najbližje? Najprej sta morala srečanje za pol leta prestaviti, saj je tik pred dogovorjenim dnem zapadel sneg, ki je v serpentinah pod vrhom vztrajal pozno v pomlad. A takrat so bisere na obeh straneh prelaza že začeli oblegati turisti, zato je Kranjskogorčan tudi na novodogovorjeno srečanje zamudil štiri ure. V neskončni kači pločevine je moral počakati, da sta se iz serpentine rešila zagozdena gigantski avtodom, predelan iz tovornjaka, in avtobus redne poletne povezave Kranjska Gora–Bovec.