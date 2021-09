Ni naključje, da nosi naslov novega festivala žanrske literature Alibi dodatek 2.1. Gre namreč za svojevrstno nadaljevanje festivala, ki ga je med letoma 2015 in 2020 v Slovenski Bistrici že organiziral pisatelj Renato Bratkovič. »A je bil nekoliko drugače zastavljen, z delavnicami za pisce je bil bolj zaprtega tipa. Pri založbi Pivec – naš hišni avtor je navsezadnje Avgust Demšar – pa se nam je zdelo, da je tudi širša javnost, torej slovenski bralci in ljubitelji kriminalk, zdaj pripravljena na tak festival, zato smo združili moči,« pojasnjuje Tjaša Lešnik, programska koordinatorica.

»Včasih je kriminalka velja za trivialno literaturo, slovenski bralci, ki so posegali po njej, so se zatekali k tujim avtorjem ali v zgodovino, recimo k Agathi Christie. Slovenska kriminalka že dolgo obstaja, čeprav je bila v povojih, šele v zadnjem desetletju se je začel ta žanr tudi pri nas močneje razvijati,« omenja tudi nominacije za kresnika, ki so jih dobili tako Demšar kot denimo Tadej Golob, Mirt Komel in Mojca Širok. »Da se je žanr pri slovenskih bralcih res prijel, sta gotovo pripomogli tudi televizijski nadaljevanki Jezero in Primeri inšpektorja Vrenka, ki sta dosegali rekordno gledanost,« še dodaja.

Vrenko na velikem platnu Festival Alibi tako jutri zvečer v Lutkovnem gledališču Maribor zaganja projekcija Primerov inšpektorja Vrenka, ki jih bo prvič mogoče videti na velikem platnu, kar bo gotovo razveselilo vse tiste, ki so zamudili televizijsko predvajanje pred meseci. Že v soboto ob 10. uri pa se bo mogoče v družbi Avgusta Demšarja odpraviti tudi na sprehod po poteh Martina Vrenka, torej tako po krajih zločina kot po krajih snemanja serije. »Gotovo se bomo ustavili na Slomškovem trgu, kjer je bilo prelite nekaj krvi, pa v Poštni ulici, kamor gredo inšpektorji po delu pogosto na pijačo, tudi Gosposko ulico bomo videli, tam je namreč Demšar živel, tam so njegovi spomini,« navrže sogovornica. Navdušenci nad kriminalnimi serijami lahko vsa vprašanja prihranite za pogovor s filmsko ekipo Primerov inšpektorja Vrenka, saj bodo odgovore iskali igralec Dario Varga, ki je Vrenka upodobil, pa Jurij Drevenšek (igral je Vrenkovega pomočnika Marka Breznika), pride tudi režiser Boris Jurjaševič. Sobotni popoldan bo prinesel še okroglo mizo o fenomenu slovenske kriminalke, kjer bodo bralske, pisateljske in uredniške izkušnje delili Aljoša Harlamov, Mirt Komel in Primož Mlačnik. Veliki zaključek Alibija v soboto zvečer pa obeta bralske nastope Demšarja, Goloba in staroste slovenske kriminalke Toneta Freliha, med drugim avtorja knjižne serije Umori (romani Usodna laž, Truplo ob progi, Zamolčana resnica, Umor v galeriji...). »Obiskovalci lahko pričakujejo odlomke iz njihovih še neobjavljenih del,« se nasmehne sogovornica. Založba Pivec je festival Alibi pognala v Mariboru, torej na domačem terenu, a bodo zelo veseli tudi obiskovalcev iz drugih delov Slovenije, vstop na dogodke je brezplačen.