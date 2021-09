Sladki krompir nima dosti veze z navadnim krompirjem, pa čeprav imata enako ime. Skupno jima je le to, da ju lahko pripravimo na enake načine. Sladki krompir je zelo zdrav. Krepi imunski sistem, saj je obogaten z vitamini A, B, C in D, pohvali pa se tudi z nizkim glikemičnim indeksom, zato ga uživajo tudi diabetiki, radi pa ga imajo tudi tisti, ki pazijo na kalorije. Sladki krompir sodi med zelenjavo, navadni krompir je pa škrobnato živilo. Če vas zanima še več, si preberite blog zapis Sladki krompir .

Ta recept predstavlja pripravo pečenega sladkega krompirja v pečici, sladki krompir pa je odličen tudi v drugih receptih, recimo v prilogah, kot so pireji, njoki … ter v juhah, solatah, celo sladicah:

Sladki krompir je vsekakor slajši od navadnega krompirja, ki ga poznamo mi, a je treba upoštevati, da sladki krompir sploh ni krompir in je primerjava skoraj nesmiselna. Če sladki krompir pripravite na pravi način in skombinirate pravilno ter ob tem ne pričakujete, da bo enakega okusa kot navadni krompir, že zmagate.

Pa še ena večjih razlik med krompirjem in sladkim krompirjem? Sladki je dosti bolj trd in ga je težje lupiti in rezati. Se pa sladki skuha in speče dosti hitreje od navadnega.

Pečeni krompir lahko postrežete samega ali pa kot prilogo. Pečen sladki krompir bo odličen z:

