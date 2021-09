Hrvaška z nadaljnjimi aktivnostmi za zaščito vina prošek

Hrvaška je danes v uradnem listu EU objavila zahtevo za priznanje tradicionalne oznake porekla za prošek. Zainteresirani se na to lahko odzovejo v dveh mesecih, nato pa bo Evropska komisija sprejela končno odločitev. Pričakovati je reakcijo Italije, ki ima vino s podobnim imenom prosecco in ki se boji, da bo zaradi tega lahko prišlo do zamenjave.